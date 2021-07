Repêchage: les espoirs du Titan ont la cote

Ryan Hayes et Philippe Collette, deux espoirs du Titan d’Acadie-Bathurst, ont été les premiers joueurs réclamés, samedi, lors du repêchage annuel de la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Les Timberwolves de Miramichi, qui disposaient de la première sélection, ont fait du défenseur gaucher Ryan Hayes le premier choix de l’encan.

Hayes, un solide gaillard de 6 pieds 2 pouces et 190 livres, avait été repêché en huitième ronde (146e au total) lors de l’encan de la LHJMQ au début du mois. La saison dernière, il a compilé trois buts et trois passes en 29 rencontres avec les Islanders du Cap-Breton Ouest, dans la Ligue des moins de 18 ans de la Nouvelle-Écosse.

Miramichi a aussi mis la main sur le Terre-Neuvien Travis Badcock, un défenseur droitier, au cinquième rang.

Au deuxième rang, les Tigres de Campbellton ont jeté leur dévolu sur l’attaquant acadien Philippe Collette.

Lors du repêchage de la LHJMQ, le Titan avait choisi Collette au cinquième tour (81e).

L’ailier gauche de 5 pieds 11 pouces et 175 livres a amassé cinq buts et neuf mentions d’aide en 16 parties avec les Flyers de Moncton la saison dernière, dans le Circuit des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard.

Les Tigres, qui disposaient aussi du sixième choix de la première ronde, ont choisi l’ailier gauche Dominic Deschênes, des Saints de Mount Academy. Les droits du hockeyeur de Saint-Joseph-de-Madawaska dans la LHJMQ appartiennent aux Remparts de Québec qui en ont récemment fait leur sélection de 9e tour (158e).

Les Rapides de Grand-Sault ont par ailleurs sélectionné au troisième rang le défenseur droitier Joachim Matulu, lui aussi des Flyers de Moncton. Matulu, dont les droits appartiennent aux Wildcats de Moncton, a obtenu deux buts et trois passes en 16 duels avec les Flyers.

Le Blizzard d’Edmundston a de son côté repêché le jeune frère Joachim, Noah Matulu, au septième rang. Ce dernier, un attaquant, a obtenu un but et deux passes en 16 duels avec les Flyers. Il a toutefois explosé pendant les séries éliminatoires avec une récolte de quatre buts et quatre passes en huit matchs.

Les Red Wings de Fredericton ont quant à eux repêché le centre Cam Thomson (4e), des Caps de Fredericton, et l’ailier droit Gus El-Tahhan (9e), des Saints de Mount Academy.

Tigres de Campbellton

2. Philippe Collette, AG, Flyers de Moncton

6. Dominic Deschênes, AG, Saints de Mount Academy

13. Alexander Christmas, AG, Rush de Sydney

15. Ian Dickie, DD, Vito’s de Saint-Jean

18. Jean-Phillip Boudreau, DG, Flyers de Moncton

21. Will Morrison, DG, Knights de Charlottetown

30. Jonah MacDonald, A, Saints de Mount Academy

42. Liam Travis, A, Saints de Mount Academy

45. Ryan Hackett, DG, Moose du Nord

54. Xavier Farrah, G, Flyers de Moncton

Blizzard d’Edmundston

7. Noah Matulu, A, Flyers de Moncton

19. Jack Martin, DG, Flyers de Moncton

31. Colby Martin, AG, Caps de Fredericton

40. Samuel LeBlanc, G, Flyers de Moncton

55. Mathieu Pelletier, C, Saints de Mount Academy

63. Cohen McCallum, DG, Riverhawks de Rothesay Netherwood

67. Aiden Tucker, AD, Majors de Weeks

75. Jacob Cook, C, Islanders du Cap-Breton Ouest

79. Bailey Shortall, AD, McDonald’s de Halifax

91. Bradley Nadeau, C, Caps de Fredericton

94. Andrew Lordon, DG, Steele de Dartmouth

103. Dylan Andrews, A, Titan d’Acadie-Bathurst

115. Will Hodgson, G, Caps de Fredericton

Rapides de Grand-Sault

3. Joachim Matulu, DD, Flyers de Moncton

14. Cole McKeigan, C, Knights de Charlottetown

16. Evan Bellamy, DG, Vito’s de Saint-Jean

32. Noah Ryan, AG, Vito’s de Saint-Jean

39. Luke Patterson, C, Flyers de Moncton

44. Spencer Deveaux, AD, Tigers de Ridley College

56. Brett Arsenault, AD, Knights de Charlottetown

66. Anton Topilnyckyj, DD, Caps de Fredericton

68. Joey Hawco, G, Spartans de Stanstead College

73. Cole MacWilliam, A, Caps de Fredericton

80. Angelo Fullarton, A, Vito’s de Saint-Jean

92. Bryce Thomson, C, Islanders du Cap-Breton Ouest

116. Carson Rideout, DG, Lions de Leo Hayes

Timberwolves de Miramichi

1. Ryan Hayes, DG, Islanders du Cap-Breton Ouest

5. Travis Badcock, DG, Blizzard d’East Coast

17. Sam Bowness, AG, Wild de Kensington

29. Adam Pinksen, AG, Impact de Central

53. Jacob Kaine, A, Vito’s de Saint-Jean

65. Ryan MacKinnon, DG, Islanders du Cap-Breton Ouest

77. Jacob Goobie, G, Islanders de Charlottetown

101. Jacob French, G, Osprey de Tri-Pen

113. Elijah Leinwand, A, Mustangs de South Shore

Red Wings de Fredericton

4. Cam Thomson, C, Caps de Fredericton

9. Gus El-Tahhan, AD, Saints de Mount Academy

23. Preston Lounsbury, C, Flyers de Moncton

28. Salem Johnson, DG, Saints de Mount Academy

52. Noah Standing, DG, Caps de Fredericton

88. Samuel MacFarlane, AG, Saints de Mount Academy

99. Michael Strapp, AD, Growlers de Pinnacle

100. Jaden Dyke, C, Growlers de Pinnacle

112. Mitchell Dinn, G, Impact de Central

117. Nicholas Beatty, AG, Riverhawks de Rothesay Netherwood