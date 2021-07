Le Dieppois Philippe Myers échangé aux Predators de Nashville

Les Flyers de Philadelphie ont finalement fait l’acquisition d’un défenseur de premier plan, samedi, alors qu’ils ont mis la main sur le vétéran Ryan Ellis dans le cadre d’une transaction avec les Predators de Nashville.

Les Flyers ont cédé le défenseur Philippe Myers et l’attaquant Nolan Patrick.

Patrick n’a fait que passer à Nashville: les Predators l’ont immédiatement échangé aux Golden Knights de Vegas, contre l’attaquant Cody Glass.

Ellis, âgé de 30 ans, a raté un mois d’activité la saison dernière en raison d’une opération à l’épaule. Les Flyers ont toutefois confiance que le vétéran pourra retrouver le niveau de jeu qui lui a permis de devenir l’un des meilleurs défenseurs de la LNH.

«Nous croyons qu’il a encore du bon hockey devant lui», a assuré le directeur général des Flyers, Chuck Fletcher, ajoutant qu’Ellis est un défenseur complet et qu’il est l’un des meilleurs passeurs de la LNH.

«Il n’y a aucune raison de croire qu’il ne pourrait pas (revenir au sommet de sa forme). Nous l’aimons beaucoup en tant que joueur et nous pouvons absorber son salaire dans notre masse salariale. Nous croyons qu’il est payé raisonnablement et en plus, nous n’aurons pas à renégocier de contrat avec lui dans les prochaines années.»

Ellis est le deuxième joueur des Predators à avoir atteint la finale de la Coupe Stanley en 2017 avec l’équipe à être échangé ce mois-ci.

Le 1er juillet, la formation du Tennessee a échangé l’attaquant Viktor Arvidsson aux Kings de Los Angeles.

«Nous sentions qu’il était temps pour nous de changer notre noyau au cours de la saison morte et nous sommes excités de nous tourner vers des joueurs plus jeunes avec beaucoup de talent grâce à ces transactions», a souligné le directeur général des Predators, David Poile.

Ellis a passé toute sa carrière avec les Predators. Il s’est dit très surpris de l’échange, mais aussi excité à l’idée d’un nouveau départ.

«C’est un nouveau défi et un nouveau chapitre», a affirmé Ellis.

Le défenseur a été choisi au 11e rang au total par les Preds en 2009. Il entamera la troisième saison de son contrat de huit ans qui lui rapporte en moyenne 6,25 millions $ US par année, et ce jusqu’en 2026-27.

Il a récolté 270 points en 562 parties en carrière.

Myers, âgé de 24 ans, a amassé 29 points en 115 parties de saisons en trois saisons avec les Flyers.

Patrick, qui a été choisi au deuxième rang au total par les Flyers en 2017, a disputé 197 matchs dans l’uniforme des Flyers pendant trois saisons. Il a raté l’entièreté de la saison 2019-20, mais a pris part à 52 des 56 parties de son équipe la saison dernière.

Quant à lui, Glass a obtenu quatre buts et six mentions d’aide en 27 rencontres avec les Golden Knights la saison dernière. Selon Poile, l’attaquant de 22 ans est un joueur de centre qui possède beaucoup de potentiel.