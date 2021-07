Quatre Sea Dogs répertoriés

Depuis leur entrée dans la LHJMQ en 2005-2006, les équipes de la LNH ont seulement ignoré deux fois les Sea Dogs de Saint-Jean lors du repêchage annuel, soit en 2012 et 2013. Ce n’est pas cette année que l’intérêt des formations du circuit Bettman va s’estomper puisque trois porte-couleurs sont répertoriés, dont le Néo-Brunswickois Peter Reynolds au 80e rang parmi les joueurs évoluant en Amérique du Nord.

Outre Reynolds, un centre gaucher originaire de Fredericton, on retrouve aussi les attaquants Cameron MacDonald (136e) et Charles Savoie (170e), de même que Noah Patenaude, 21e plus bel espoir parmi les gardiens.

Nous sommes néanmoins assez loin des encans de 2011 (Jonathan Huberdeau, Nathan Beaulieu, Zack Phillips, Tomas Jurco et Ryan Tesink) et 2015 (Jakub Zboril, Thomas Chabot, Samuel Dove-McFalls, Mathieu Joseph, Spencer Smallman, Bokondji Imama et Adam Marsh), où respectivement cinq et sept représentants des Sea Dogs ont trouvé preneurs.

Joueurs des Sea Dogs repêchés depuis 2006