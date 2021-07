Lukas Cormier invité au camp d’été d’Équipe Canada junior

Parmi les derniers retranchés au camp de sélection d’Équipe Canada junior en décembre, Lukas Cormier est convaincu qu’il va représenter le pays au Mondial junior 2022. C’est d’ailleurs pourquoi il entend en mettre plein la vue au camp estival, question de s’assurer que son nom s’imprime tout de suite de façon indélébile dans la tête des décideurs.

L’Acadien de Sainte-Marie-de-Kent, qui porte les couleurs des Islanders de Charlottetown, fait partie des 51 joueurs qui se présenteront au camp d’été, du 28 juillet au 4 août, au Seven Chiefs Sportsplex de la Première Nation Tsuut’ina, en banlieue de Calgary.

«Il n’y a rien de garanti, mais je crois que cette année est la bonne pour moi. Je vais faire tout mon possible. Il ne faut pas oublier qu’il y a plusieurs autres bons joueurs», affirme le hockeyeur âgé de 19 ans.

Celui qui, à moins d’une surprise, en sera à sa dernière saison dans la LHJMQ, a des objectifs bien précis dans les prochains mois.

Outre une participation au Mondial junior, Cormier veut aussi cimenter davantage sa réputation aux yeux de la direction des Golden Knights de Vegas, l’équipe qui l’a repêché en troisième ronde (68e) l’automne dernier. Le défenseur de l’année dans la LHJMQ veut aussi mener son équipe de Charlottetown à la conquête de la coupe du Président.

«Nous allons avoir une très bonne équipe, confie-t-il. Nous allons également avoir la chance de jouer dans la meilleure division de la ligue.»

Au total, ce sont 12 représentants de la LHJMQ qui ont été invités au camp, dont le nouvel attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst, Hendrix Lapierre.

Le grand et gros ailier des Sea Dogs de Saint-Jean William Dufour fait également partie du groupe.

Les autres invités du circuit Courteau sont les arrières Miguel Tourigny, de l’Armada de Blainville-Boisbriand, et William Trudeau, un coéquipier de Cormier à Charlottetown, ainsi que les avants Xavier Bourgault et Mavrick Bourque, des Cataractes de Shawinigan, Zach Dean, des Olympiques de Gatineau, Elliot Desnoyers et Zachary L’Heureux, des Mooseheads de Halifax, et Zachary Bolduc, de l’Océanic de Rimouski. À noter toutefois que Desnoyers ne pourra pas prendre part au camp. Il soigne présentement des petits bobos afin de s’assurer d’arriver fin prêt pour le camp d’entraînement des Flyers de Philadelphie.

Cinq joueurs qui ont aidé le Canada à remporter une médaille d’argent au dernier Mondial junior seront d’autre part au camp, soit le gardien Dylan Garand, des Blazers de Kamloops, les défenseurs Kaiden Guhle, des Raiders de Prince Albert, et Jamie Drysdale, des Otters d’Erie, de même que les attaquants Quinton Byfield, des Wolves de Sudbury, et Cole Perfetti, du Spirit de Saginaw. À l’instar de Desnoyers, Drysdale et Byfield ne participeront pas au camp.

Le Prince-Édouardien Dave Cameron, des 67’s d’Ottawa, sera l’entraîneur-chef de l’équipe. Il succède à André Tourigny, qui a récemment été nommé entraîneur-chef des Coyotes de l’Arizona.

Cameron sera appuyé par ses adjoints Louis Robitaille, des Olympiques de Gatineau, Michael Dyck, des Giants de Vancouver, et Dennis William, des Silvertips d’Everett. L’entraîneur des gardiens est Olivier Michaud, des Voltigeurs de Drummondville.

Outre Lukas Cormier, deux autres Néo-Brunswickois sont également impliqués dans l’équipe, soit le président et chef de l’exploitation Scott Smith, de Bathurst, et le conseiller en performance mentale Ryan Hamilton, de Fredericton.

Le Mondial junior 2022 sera présenté cet hiver à Edmonton et à Red Deer, en Alberta. Le tournoi aura lieu du 26 décembre au 5 janvier.