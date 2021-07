Nause, Huckins et Reynolds ont rendez-vous avec l’histoire

Evan Nause, des Remparts de Québec, Cole Huckins, du Titan d’Acadie-Bathurst, et Peter Reynolds, des Sea Dogs de Saint-Jean, ont d’excellentes chances d’entendre leur nom dans le top-100 pendant le repêchage de la Ligue nationale de hockey qui a lieu ce week-end. S’ils y parviennent, ils deviendront le quatrième trio de Néo-Brunswickois à réussir l’exploit dans l’histoire du circuit.

La dernière fois remonte à 2011, alors que Sean Couturier, Nathan Beaulieu et Zack Phillips ont trouvé preneurs dès le premier tour.

Avant eux, Chet Pickard, Jake Allen et Patrice Cormier en 2008, ainsi que Bruce Melanson, John Stevens et Bob Joyce en 1984, ont également réussi le tour de force.

L’Acadie Nouvelle a demandé au recruteur de la Centrale de recrutement Jean-François Damphousse de nous parler de ces trois espoirs.

Commençons tout de suite avec le défenseur Evan Nause, un défenseur offensif originaire de Riverview de 6 pieds 2 pouces et 190 livres. Nause est répertorié au 22e rang parmi les hockeyeurs évoluant en Amérique du Nord.

«Nause est un joueur que j’ai appris à apprécier, affirme Damphousse. C’est un grand défenseur doté d’un coup de patin de haut niveau. Il possède une excellente mobilité. J’aime aussi sa prise de décision avec la rondelle . Les sorties de zone et la relance de l’attaque sont deux autres aspects du jeu dans lesquels il est bon.»

«Il a beaucoup appris dans la dernière saison, au point que l’on doit maintenant le considérer comme un défenseur capable de s’illustrer dans les deux sens de la patinoire, un peu comme Noah Dobson», ajoute Jean-François Damphousse.

Cole Huckins, de son côté, est un colosse de 6 pieds 3 pouces et 200 livres capable d’évoluer au centre et à l’aile. L’attaquant du Titan, répertorié au 48e échelon par la centrale, est originaire de Fredericton. Il est aussi le neveu de l’ancienne vedette des Penguins de Pittsburgh Greg Malone, ainsi que le cousin de Ryan et Brad Malone, qui ont eux aussi évolué dans la LNH.

«Huckins, c’est un nom qui circule depuis déjà longtemps, révèle Damphousse. C’est un bonhomme avec un gros gabarit qui se déplace bien et qui est à son meilleur quand il s’implique physiquement. Il possède aussi un lancer des poignets de niveau professionnel. Il est ce qu’on appelle un attaquant de puissance.»

Le troisième espoir est Peter Reynolds, un petit joueur de centre de 5 pieds 10 pouces et 170 livres, aussi originaire de Fredericton. L’attaquant des Sea Dogs est considéré le 80e meilleur espoir en Amérique du Nord.

«On parle ici d’un bon petit joueur doté d’un bon coup de patin et d’une belle intelligence sur la glace. Sa principale force est sa capacité à créer des jeux. Il possède aussi une bonne finition autour du filet», mentionne le recruteur de la centrale.

«Honnêtement, ce sont trois bons espoirs et je ne serais pas du tout surpris qu’ils soient choisis plus tôt que prévu», termine Jean-François Damphousse.

Néo-Brunswickois sélectionnés dans le top-100 du repêchage de la LNH au fil des ans: