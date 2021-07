Deux milles de natation: Alex St-Onge couronné

En prenant part à sa toute première course des Deux milles de natation Denis-Sonier, Alex St-Onge rêvait de terminer au moins dans le top 5. En fin de compte, le nageur de la région de Saint-Jean a été le grand vainqueur de cette tradition annuelle qui se passe dans la Grande rivière Tracadie.

Plus de 100 nageurs et nageuses du Nouveau-Brunswick, de l’Atlantique et du Québec ont participé à l’une des deux épreuves dimanche, la course du mille (1,6 km) et les deux milles (3,22 km), annulées l’an dernier en raison de la pandémie.

Alex St-Onge, originaire d’Edmundston mais aujourd’hui résident de la région de Saint-Jean, est arrivé à la tête du peloton avec un chronomètre de 46m46s.

«Ma première attente était d’abord de terminer la course. Je me disais qu’un top 5 était réaliste. Je suis fier de mon résultat», dit celui qui a fait de la natation compétitive pendant plusieurs années.

«Aujourd’hui, je nageais plutôt pour moi-même et c’est ma première course de longue distance en eau libre. Normalement, je faisais des sprints.»

Xavier LeBouthillier, de Tracadie, est arrivé en deuxième position avec un temps de 46m57s. L’adolescent âgé de 15 ans était à sa troisième participation aux Deux milles Denis Sonier. Il a aussi terminé en deuxième en 2019 alors qu’Alain Vautier, aussi de Tracadie, avait été le premier à croiser la ligne d’arrivée.

Cette année, Alain Vautier a terminé en troisième (49m46s).

«Cette fois-ci, c’est un autre qui m’a battu, mais je ne suis pas déçu, car j’ai amélioré mon temps d’environ 7 minutes. Le gagnant a beaucoup d’expérience en nage, donc je suis content d’avoir été proche de lui.»

Xavier LeBouthillier ne part pas les mains vides. Il a remporté la bannière de champion de la Péninsule acadienne. Par ailleurs, il n’entend pas baisser les bras. Il continuera de s’entraîner dans le but d’arriver en première position l’an prochain.

«On va continuer à pousser», lance-t-il.

Thea Button, de Moncton, a été la première femme à croiser la ligne d’arrivée avec un temps de 51m56s, et Kikpesan Ward, d’Esgenoopetitj, a été couronnée championne de la Péninsule acadienne (59m12s).

La plus jeune participante a été Kamie Bernard, âgée de 11 ans, de St-Irenée, et le plus âgé a été Donald Wade, âgé de 72 ans, de Tracadie.

Les organisateurs se disent heureux de la grande participation des nageurs, la représentativité des athlètes présents et l’énergie déployé par les spectateurs qui ont apprécié le spectacle.

Plus de 30 bénévoles ont œuvré pour organiser la course en moins de cinq semaines, après que l’assouplissement des mesures sanitaires ait permis d’envisager l’organisation d’une course d’envergure.

Le comité organisateur souligne également la générosité des commanditaires qui ont permis l’organisation de l’événement malgré le court délai.