JO: les athlètes féminines du Canada accumulent les médailles

La Rimouskoise Maude Charron avait pour objectif d’offrir sa meilleure performance à Tokyo. Il s’avère qu’elle lui a permis de mettre la main sur la médaille d’or dans la catégorie des 64 kg, mardi soir, aux Jeux olympiques de Tokyo.

Elle devient la deuxième championne olympique de l’histoire canadienne en haltérophilie après Christine Girard en 2012.

Charron a réussi 105 kg à l’arraché et 131 kg à l’épaulé-jeté pour totaliser 236 kg. Elle a devancé l’Italienne Giorgia Bordignon (232) et Chen Wen-Huei de Taïpei (230).

Charron avait déjà démontré qu’elle était un espoir de médaille quand elle a réussi trois records panaméricains à Saint-Domingue en République dominicaine plus tôt cette année.

Le Canada a porté à huit son total de médailles aux Jeux olympiques de Tokyo et pour le moment, il doit remercier ses athlètes féminines.

La délégation canadienne a ajouté une médaille d’or, une troisième médaille d’argent et deux médailles de bronze à sa récolte, mardi.

Kylie Masse a donné le ton à la journée en décrochant la médaille d’argent à l’épreuve féminine du 100 mètres dos.

L’Ontarienne de 25 ans a nagé la distance en 57,72 secondes et elle n’a été devancée que par l’Australienne Kaylee McKeown. Il s’agissait de la deuxième médaille olympique de Masse dans cette discipline.

« Je savais que mes adversaires étaient très talentueuses et coriaces, et qu’elles ont nagé très vite durant toute la dernière année, a mentionné Masse. J’essayais de me concentrer uniquement sur ma course. »

Quelques heures plus tard, l’équipe féminine de softball a vaincu le Mexique 3-2 pour gagner la médaille de bronze. Il s’agissait de la première médaille olympique de son histoire dans ce sport.

Kelsey Harshman a dénoué l’impasse en cinquième manche grâce à un sacrifice, permettant au Canada d’améliorer son résultat (4e) obtenu aux Jeux de Pékin, en 2008.

En fin de journée, la judoka Catherine Beauchemin-Pinard a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 63 kilogrammes.

Beauchemin-Pinard a triomphé de la Vénézuélienne Anriquelis Barrios par waza-ari après un éreintant combat qui a nécessité 3:03 de prolongation sur le tatami du Nippon Budokan.

« Je la sentais fatiguée. J’ai été contente d’avoir gardé ma concentration, même après avoir perdu en demi-finales. Je savais que j’étais capable d’aller chercher une médaille aujourd’hui, a-t-elle expliqué. J’y allais un combat à la fois et j’ai été contente de tous mes combats. »

Depuis le début des Jeux de Tokyo, les athlètes féminines sont responsables de toutes les médailles remportées par le Canada.

Margaret Mac Neil (100 mètres papillon et 4×100 mètres style libre), Jessica Klimkait (judo), Jennifer Abel et Mélissa Citrini-Beaulieu (tremplin 3 mètres synchro) ainsi que Penny Oleksiak, Kayla Sanchez, Rebecca Smith et Taylor Ruck (4×100 mètres style libre) ont aussi reçu une médaille au cours des dernières journées.

Meaghan Benfeito et Caeli McKay se sont quant à elles arrêtées au pied du podium à la tour de 10 mètres synchro.

Après trois plongeons somme toute bien réussis, Benfeito et McKay ont tenté un triple saut périlleux et demi arrière, avec un degré de difficulté de 3,3, soit le plus difficile de la compétition.

Benfeito a un peu dépassé la verticale alors que McKay a été à court. Elles ont obtenu 51,48 points pour ce plongeon, soit la pire récolte de cette quatrième ronde. Les Canadiennes ont terminé la compétition avec 299,16 points, à 0,54 point d’une médaille de bronze.

« Je ne vous mentirai pas, je suis évidemment déçue. Tout le monde serait déçu de finir à 54 centièmes d’une médaille. Mais je suis très fière de Caeli », a affirmé Benfeito.

Quelques athlètes canadiens ont pu célébrer des victoires et d’autres ont fourni de beaux efforts pour se classer dans leur discipline.

En volleyball de plage, Brandie Wilkerson et Heather Bansley ont vaincu les Argentines Ana Gallay et Fernanda Pereyra en deux manches. En rugby à sept, l’équipe masculine a eu raison du Japon 36-12 pour passer en quarts de finale, mais a ensuite perdu 21-10 contre la Nouvelle-Zélande.

Le judoka Antoine Valois-Fortier a gagné son premier combat dans la catégorie des moins de 81 kilogrammes, mais il s’est incliné par waza-ari en huitièmes de finale.

Au triathlon féminin, Amélie Kretz a pris la 15e position. En vélo de montagne, Catharine Pendrel a conclu l’épreuve en 18e place alors que Haley Smith a terminé 29e. Finalement, Florence Maheu s’est contentée du 23e échelon de la demi-finale du slalom en kayak.