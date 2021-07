Les lutteurs prêts à remonter dans le ring

Coupée dans son élan par une pandémie qui s’est trop longuement éternisée, la North Pro Wrestling n’aura pas mis de temps à rebondir avec le retour à la normalité annoncé pour vendredi.

Dès le 4 septembre, les saltimbanques du ring vont envahir le Club Lions de Moncton avec une finale opposant deux des plus grandes vedettes au Canada, l’Ontarien Josh Alexander, actuel champion de la division X à Impact Wrestling, et l’Acadien de Le Goulet Marko Estrada, celui-là même qui n’hésite pas se qualifier de plus grand «champian du mande» de l’histoire.

Le promoteur de la North Pro Markus Burke, alias Éric Doucet, ne cache pas sa joie de retrouver le public.

«Notre dernier gala remonte au 17 janvier au Casino Nouveau-Brunswick, révèle le promoteur originaire de Campbellton. Nous avons même rempli le Casino en attirant plus de 1000 personnes. C’est la meilleure foule enregistrée dans un gala indépendant au Nouveau-Brunswick depuis les belles années de l’Atlantic Grand Prix Wrestling. On parle donc d’une époque qui remonte à plus de 25 ans.»

«La pandémie nous a malheureusement coupé notre élan. Ça allait bien pour nous. Cela dit, nous n’avons jamais pensé à lâcher. Nous avons perdu notre momentum et un peu d’argent, mais ce sont des choses que nous pouvons récupérer. Alors si la dernière année et demie a été difficile, nous revenons quand même en force. La soirée du 4 septembre va mettre en vedette les meilleurs lutteurs indépendants du pays. Tous les gros noms seront là et il y aura même des surprises», promet-il.

«Notre plan est d’obtenir un contrat de télévision avec un réseau national. La North Pro a l’intention de devenir une promotion à l’échelle nationale», dit-il.

Éric Doucet s’est aussi mis en tête de créer des vedettes comme ça se faisait dans le temps. À une certaine époque, les lutteurs travaillaient une bonne partie de l’année dans l’Ouest du pays au sein de la Stampede Wrestling, puis revenaient passer l’été dans l’Est, que ce soit au Québec ou encore dans les Maritimes avec l’Atlantic Grand Prix Wrestling.

Éric Doucet n’entend pas lésiner sur les efforts pour mener tous ses projets à terme. La preuve, un gala est également prévu au Théâtre Capitol de Moncton le 13 novembre. Pour cette salle de spectacle historique, il s’agira d’une première incursion de la lutte dans ses murs.

«C’est notre succès au Casino qui nous permet d’avoir accès au Capitol, souligne Éric Doucet. Nous avons confiance de pouvoir remplir la salle qui peut contenir plus de 800 personnes. Ce sera d’ailleurs une très grosse soirée. Le premier champion de la North Pro sera couronné ce soir-là. Le champion des Maritimes de la NSPW Flip Gordon va aussi défendre son titre.»

Plusieurs surprises sont également prévues pour la soirée au Capitol.