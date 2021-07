Motocross: Colby Beaulieu dans la cour des grands

Colby Beaulieu en a fait du chemin depuis qu’il a pris la décision, avec sa famille, de s’exiler aux États-Unis afin de parfaire ses connaissances sur une moto. Non seulement les résultats ont été plus que positifs, mais le jeune Acadien de Shediac est même parvenu à se qualifier dans six épreuves des Championnats américains de motocross qui prendront l’affiche mardi, sur le mythique site du Loretta Lynn Ranch à Hurricane Mills au Tennessee.

Désormais âgé de 17 ans, Beaulieu dit avoir progressé dans tous les aspects de son sport au fil des centaines d’heures d’entraînement, depuis qu’il a commencé à profiter des conseils de l’entraîneur Matt Walker à l’école MotoX Compound Training Facility de Culloden, en Géorgie.

En plus d’avoir amélioré sa technique et ses départs, Colby a également pris le temps d’ajouter du muscle à sa charpente. Du haut de ses 5 pieds 10 pouces, le chétif adolescent de 115 livres qu’il était fait désormais osciller le pèse-personne à 145 livres.

«Je ne suis plus du tout la même personne que j’étais à mon arrivée aux États-Unis en janvier, soutient Colby Beaulieu. Je suis une personne complètement différente. Comme athlète, c’est le jour et la nuit. J’ai travaillé fort pour y arriver.»

Yves, le paternel, confirme que son fils a gagné beaucoup en maturité dans les sept derniers mois. Il est également très excité à l’idée de voir son fils compétitionner avec l’élite mondiale chez les amateurs.

«Ce sont les meilleurs pilotes amateurs de partout dans le monde qui seront là. Cette compétition est l’une des plus importantes au monde sur la scène amateur du motocross. C’est quand même incroyable quand on y pense. Lorsque nous sommes venus aux États-Unis, c’était pour s’entraîner auprès de Matt Walker. Une participation éventuelle à cette compétition n’était pas du tout dans les plans. Colby est le premier pilote du Nouveau-Brunswick à y participer», raconte Yves Beaulieu.

Comment Colby Beaulieu anticipe-t-il les courses à venir?

«J’ai confiance en moi, dit-il. Mon objectif est d’obtenir quelques top-5 et je crois même possible de me retrouver sur un podium. Ce serait cool de partir d’ici avec un trophée. Mais je suis d’abord et avant tout ici pour vivre une expérience.»

«Je ne me sens pas trop nerveux, mais j’avoue que j’ai hâte», ajoute celui qui va compétitionner dans les classes 250cc et 450cc.

Aussitôt la compétition de Hurricane Mills terminée, Colby Beaulieu se dirigera ensuite vers l’Ontario, où il doit prendre part aux Nationaux qui seront présentés du 11 au 14 août à Walton.

Ce sera ensuite le retour à la maison, à Shediac, après un exil de presque huit mois. Vous pouvez parier qu’il aura plein de belles histoires à raconter à ses amis lors de la rentrée des classes à l’école Louis-J.-Robichaud.