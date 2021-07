Tokyo: une dixième médaille pour le Canada, cette fois en aviron

On l’attendait à la piscine, mais elle est plutôt venue du bassin d’aviron. La 10e médaille pour le Canada aux Jeux olympiques de Tokyo a été remportée jeudi par deux rameuses qui ont tout donné pour monter sur le podium, tandis que les nageuses n’ont pu offrir à Penny Oleksiak sa septième médaille olympique en carrière.

Caileigh Filmer et Hillary Janssens, deux Britanno-Colombiennes, ont donné tout ce qu’elles avaient à offrir dans le Canal de la forêt de la mer pour terminer l’épreuve de deux de pointe féminin sans barreur en troisième place.

Grâce à un chrono de six minutes et 52,10 secondes, elles ont offert au Canada sa cinquième médaille de bronze à Tokyo. L’unifolié compte aussi deux médailles d’or et trois médailles d’argent.

«Nous devions utiliser toute notre forme physique dans les 1000 premiers mètres. Et pour la deuxième moitié de l’épreuve, nous devions ramer avec notre cœur. Je suis tellement fière», a souligné Filmer.

Quelques instants auparavant, le Canada aurait bien pu ajouter une autre médaille de bronze à sa récolte, mais la paire masculine formée de Conlin McCabe et Kai Langerfeld a été tout juste été coiffée à quelques mètres de l’arrivée et a dû se contenter de la quatrième place du deux de pointe sans barreur.

L’unifolié a aussi terminé au pied du podium à la piscine, jeudi, là où il a connu tant de succès depuis le début des Jeux grâce à ses nageuses féminines.

Cette fois, l’équipe du relais 4 x 200 m style libre a été à court de miracles, mais ce n’est pas faute d’avoir tout essayé.

Malgré un record canadien de sept minutes et 43,77 secondes, Summer McIntosh, Rebecca Smith, Kayla Sanchez et Oleksiak ont dû se contenter de la quatrième place.

Ce sont les Chinoises qui ont causé la surprise en établissant un nouveau record mondial à sept minutes et 40,33 secondes et en devançant les quatuors des États-Unis et de l’Australie pour rafler la médaille d’or.

«Je crois que nous sommes évidemment déçues d’avoir raté le podium, mais nous savions que ce serait une course difficile, a avoué Oleksiak. Nous avons fait du mieux que nous le pouvions, et on ne peut pas en demander plus. Nous ne pouvons pas être déçues après un record canadien.»

Oleksiak aura l’occasion de se reprendre pour devenir l’athlète canadienne la plus médaillée aux Jeux olympiques lors du 100 mètres style libre, vendredi.

Du côté des sports d’équipe, le Canada s’est relevé de belle façon au basketball féminin, alors que l’équipe a signé un gain de 74-53 contre la Corée du Sud.

Lors de son premier match, l’unifolié s’était incliné 72-68 devant la Serbie; une défaite qui avait fait mal au moral des troupes qui se sont présentées à Tokyo avec leur meilleure position au classement de l’histoire.

En rugby à sept, la quête des Canadiennes pour une autre médaille olympique a débuté à pleine vapeur avec une écrasante victoire de 33-0 contre le Brésil.

La capitaine Ghislaine Landry a sonné la charge de l’attaque canadienne en réussissant quatre convertis en cinq tentatives en plus de marquer un essai pour un total de 13 points.

Les Canadiennes, médaillées de bronze en 2016, jouaient leur deuxième partie, contre Fidji, jeudi soir à Tokyo.

Parmi les autres résultats, en escrime, le Canada s’est classé cinquième du tournoi féminin de fleuret par équipe, Drew Mechielsen a atteint les demi-finales en BMX sprint féminin et au hockey, l’unifolié s’est incliné 9-1 contre la Belgique.