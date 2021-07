LHM: le Blizzard vise le championnat

Le Blizzard d’Edmundston a beau avoir encaissé quelques coups durs dans les derniers mois, le directeur général Steve MacPherson assure que l’équipe va néanmoins se dresser parmi les prétendants en 2021-2022.

Les récentes acquisitions du gardien Raphaël Audet et de l’ailier droit Austin Paul démontrent que le Blizzard n’a pas baissé les bras en vue de la prochaine campagne malgré les départs non planifiés de Josh Nadeau, Cole Stewart et Frédéryk Janvier.

Nadeau a demandé une transaction, souhait que le Blizzard lui a accordé en l’échangeant aux Vees de Penticton dans la Ligue junior A de la Colombie-Britannique. Stewart, lui, a décidé de commencer tout de suite ses études à l’Université Nipissing, alors que Janvier a simplement décidé de rester dans son Rimouski natal.

MacPherson insiste pour dire qu’au moins une autre annonce majeure est au menu d’ici le début du camp d’entraînement.

«Nous allons effectivement nous lancer dans la course (pour le championnat) et nous avons une bonne chance de procéder à une autre annonce importante dans la prochaine semaine. On parle ici d’un gars qui a joué dans la LHJMQ lors des trois dernières années. Et nous travaillons sur d’autres dossiers», confie MacPherson.

Avec les Austin Paul, Zachary Cadorette, Jérémy Duguay, Félix Laniel et Mitchell McLeod à l’attaque, les Vincent Bujold, Brendan Sibley, Ben Lightbody et Jonathan Desrosiers à l’arrière et Raphaël Audet devant les buts, l’entraîneur-chef Emery Olauson a déjà les outils pour composer une excellente formation.

Le calendrier dévoilé

La Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM) entamera les activités de la saison 2021-2022 le jeudi 30 septembre avec la présentation de deux parties. Le Blizzard d’Edmundston fera les frais de l’une de ces deux rencontres alors qu’il rendra visite aux Timberwolves de Miramichi au Centre civique.

L’autre match opposera les Lumberjacks de South Shore et les Weeks Crushers de Pictou au domicile de ces derniers.

Le Blizzard va cependant disputer son premier match local le samedi 2 octobre en accueillant les Western Capitals de Summerside au Centre Jean-Daigle.

Les Rapides de Grand-Sault, pour leur part, débuteront leur saison le vendredi 1er octobre en affrontant les Red Wings de Fredericton au Centre E.-&-P.-Sénéchal.

Notons enfin que les partisans des Tigres de Campbellton devront attendre jusqu’au vendredi 8 octobre avant de voir leurs favoris au Centre civique Memorial, à l’occasion de la visite des Timberwolves. Les Tigres auront toutefois déjà l’occasion de se délier les jambes à deux reprises face aux Lumberjacks (1er octobre) et aux Mariners de Yarmouth (2 octobre).