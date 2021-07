Jeux olympiques: Geneviève Lalonde entre en piste ce soir

Le grand jour est finalement arrivé pour la coureuse acadienne Geneviève Lalonde, qui participera ce soir à l’épreuve du 3000 mètres steeple aux Jeux olympiques de Tokyo.

Sa vague de qualification aura lieu à 21h40 (heure du N.-B.). Les trois premières de chacune des trois vagues préliminaires passent en finale. Celles qui obtiennent les six meilleurs temps suivants sont aussi qualifiées.

La finale de cette épreuve – qui consiste à parcourir sept tours et demi de piste et franchir 35 obstacles à pleine vitesse – aura lieu mercredi.

«J’ai 100% confiance en ma préparation et en mon équipe. J’aurais tous les outils pour faire une belle performance aux Jeux», a indiqué la double Olympienne acadienne au journaliste Simon Delattre de l’Acadie Nouvelle le mois dernier.

Avant que la pandémie n’éclate et ne force le report des Jeux, Geneviève Lalonde a su briller. Elle a d’abord a battu son propre record canadien du 3000 m steeplechase le 19 mai 2019 en arrêtant le chrono à 9:29,82 à la rencontre de la Diamond League de Shanghai, puis décroché l’or et lors Jeux Panaméricains à Lima en août 2019 avec un temps de 9:41,45. Elle est ensuite montée sur la plus haute marche du podium à la Coupe panaméricaine de cross-country 2020, à Victoria en Colombie-Britannique, en réalisant un temps de 37:37 à l’épreuve du 10 kilomètres.

À Tokyo, la compétition sera vive, surtout du côté des athlètes africaines, qui imposent leur domination depuis de nombreuses années.

Ce soir, Lalonde affrontera 13 autres coureuses dans sa vague. Huit ont des records personnels plus rapides que le sien.

Mais tout demeure possible. En 2016, aux Jeux olympiques à Rio, elle est devenue la première athlète canadienne à accéder à une finale olympique de steeplechase. Elle avait terminé en 16e position. Qui sait ce qui l’attend cette fois?