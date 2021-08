Le Titan brasse les cartes

Le Titan d’Acadie-Bathurst a procédé à trois transactions, mardi matin. Alors que l’ailier droit Yannic Bastarache et le défenseur Frank Jenkins prennent respectivement la direction de Rouyn-Noranda et de Drummondville, l’ailier gauche de 20 ans Liam Kidney, le frère aîné de Riley, s’amène pour sa part dans l’organisation comme police d’assurance.

Bastarache a permis l’acquisition du gardien de 19 ans Kevyn Brassard et Jenkins, limité à 11 petits matchs en raison d’une blessure, permet au Titan de compter sur une sélection supplémentaire de 9e tour en 2023.

Quant à Kidney, le coût est un choix de 5e ronde en 2023.

Si les départs de Bastarache et Jenkins étaient prévisibles en raison de leur âge (19 ans) et de la volonté de l’équipe de rajeunir son groupe de joueurs de profondeur, l’arrivée de Kidney s’explique par la possibilité qu’un bonhomme comme Bennett MacArthur puisse fort bien faire le saut chez les professionnels dès cet automne. Rappelons que MacArthur prendra part au camp des recrues des Coyotes de Phoenix.

«Nous n’avions que trois joueurs de 20 ans et que nous ne voulions pas nous retrouver dans le trouble si jamais l’un d’entre eux devenait professionnel, révèle Sylvain Couturier. Nous avons d’ailleurs parlé de tout ça avec nos trois 20 ans pour leur expliquer la situation. Liam est lui aussi conscient qu’il est une police d’assurance et il accepte sa situation.»

«Il est cependant possible que nous débutions la saison avec quatre 20 ans. On ne sait jamais, il pourrait y avoir des blessures ou encore l’un d’entre eux pourrait offrir des performances sous les attentes. Nous couvrons donc nos arrières. Liam est un joueur qui possède de belles qualités offensives. C’est cependant un joueur complètement différent de Riley. Liam est un joueur qui apporte de l’énergie et du leadership dans le vestiaire», confie le d.g. du Titan.

Couturier se dit également content d’avoir pu trouver de la place pour Bastarache et Jenkins.

«Ce sont deux gars qui méritaient d’avoir une autre chance ailleurs, dit-il. Yannic a été un bon soldat pour notre organisation pendant les trois dernières années. Yannic se trouvait sensiblement dans la même situation qu’Alexis Dubé, dans le sens que nous ne voulions pas d’un joueur de 19 ans dans notre quatrième trio. Je crois que Yannic peut aider les Huskies. C’est aussi un très bon gars à avoir dans le vestiaire.»

Le départ de Bastarache permet aussi l’acquisition de Brassard, un gardien de 6 pieds 3 pouces qui possède 19 matchs d’expérience dans la LHJMQ. Bien qu’il aura l’occasion de se tailler une place au camp, Brassard devrait normalement porter les couleurs des Timberwolves de Miramichi dans la Ligue junior des Maritimes.

À une certaine époque, Brassard était pourtant considéré comme un grand espoir dans le circuit, lui que les Remparts de Québec ont d’ailleurs sélectionné en troisième ronde (47e) en 2018.

«Il va avoir la chance d’aller gagner en confiance à Miramichi et il nous apporte encore plus de profondeur devant le filet», souligne Couturier.

Il a également été permis d’apprendre que le gardien Jan Bednar se trouve à Détroit depuis une semaine et qu’il devrait se rapporter au Titan à la mi-août. Pour ce qui est du défenseur Harijs Brants, l’équipe attend le consentement de la LHJMQ et du gouvernement. Selon Couturier, l’arrivée de Brants pourrait être repoussée jusqu’au 7 septembre.

Bastarache souhaite un plus grand rôle

Dans les rangs bantam et midget, Yannic Bastarache était considéré comme une machine à compiler des points. D’ailleurs, entre 2015 et 2019, c’est pas moins de 230 points, dont 105 buts, qu’il a obtenus en 139 rencontres avec les Flyers de Dieppe et les Flyers de Moncton. Limité à un rôle défensif à Bathurst, l’ailier droit de Bouctouche souhaite que ce nouveau départ en Abitibi lui permette de démontrer qu’il a toujours cette touche offensive en lui.

Échangé mardi matin aux Huskies en retour du gardien Kevyn Brassard, âgé comme lui de 19 ans, Yannic Bastarache est on ne peut plus heureux de sa situation.

«Je suis fier de m’en aller à Rouyn-Noranda. C’est une bonne équipe. Je vais arriver prêt pour le camp d’entraînement et j’espère qu’on va me donner la chance de jouer un rôle offensif comme j’avais dans le hockey mineur. Avec le Titan, j’ai surtout eu un rôle défensif. Les blessures ne m’ont également pas aidé. Mais je sais que je suis plus que ça et j’aimerais pouvoir le démontrer avec les Huskies», affirme celui que le Titan a obtenu des Mooseheads de Halifax en compagnie du défenseur Cole Larkin dans l’échange qui avait envoyé Samuel Asselin dans la capitale néo-écossaise.

Bastarache n’arrive pas en territoire inconnu à Rouyn-Noranda puisque les Huskies possèdent déjà plusieurs Néo-Brunswickois dans leur alignement. Les arrières Coen Strang, Dyllan Gill, et Jared Cosman, ainsi que l’ailier gauche Alex Arsenault y sont déjà depuis la saison dernière. Il ne faut pas oublier non plus le joueur de centre Mathieu Pelletier, que l’équipe a repêché en troisième ronde lors du dernier repêchage, et l’ailier droit Alex Petrie qui a été invité au camp d’entraînement.

«Je m’entraîne avec Alex (Arsenault), Coen et Dyllan Gill cet été, alors je les connais bien. J’étais justement avec Alex quand j’ai appris la nouvelle que j’étais échangé aux Huskies. J’ai travaillé fort dans les dernières semaines pour améliorer mon explosion et ma force physique. Je suis sur la glace trois fois par semaine et dans le gymnase cinq fois par semaine. Je crois avoir amélioré ma vitesse», mentionne l’athlète de 6 pieds 1 pouce et 180 livres.

«Mon objectif n’est pas seulement de faire l’équipe, mais de me faire une place comme joueur de 20 ans la saison prochaine. Je veux apporter du leadership et devenir un modèle pour les jeunes joueurs de l’équipe. Un peu comme l’a fait Olivier-Luc (Haché) la saison dernière», ajoute Bastarache, qui dit quitter néanmoins d’excellents amis à Bathurst.

En 60 duels avec le Titan, séries éliminatoires comprises, Bastarache a amassé trois buts et cinq passes pour huit points.