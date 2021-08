Andre De Grasse remporte l’or au 200 mètres aux Jeux de Tokyo

La panne du Canada aux Jeux de Tokyo a pris fin mercredi, quand Andre De Grasse a foncé à vive allure pour triompher au 200 mètres.

De Grasse a fracassé son record canadien établi lors des demi-finales en franchissant la distance en 19,62 secondes.

Le Canada a récolté quatre médailles d’or, quatre d’argent et sept de bronze depuis le début des Jeux de Tokyo.

L’Ontarien âgé de 26 ans a complété sa collection en remportant une première médaille d’or en compétitions majeures. Il avait déjà deux médailles d’argent et six de bronze à son palmarès aux Olympiques et aux Mondiaux d’athlétisme depuis 2015.

De Grasse est devenu le premier Canadien à gagner l’or olympique au 200 mètres depuis Percy Williams, en 1928. Il est également le premier sprinter canadien à triompher aux Olympiques depuis Donovan Bailey, sur 100 mètres à Atlanta en 1996.

Il avait pris le deuxième rang aux Jeux de Rio en 2016, derrière le Jamaïcain Usain Bolt.

« Il est persévérant, a dit le décathlète Damian Warner, qui est resté près de la piste pour regarder son compatriote. Il a dû rivaliser avec Usain Bolt, Yohan Blake et plusieurs grands coureurs. Ce n’est pas comme s’il avait tendance à s’effondrer en finale. Il avait perdu contre de très grands athlètes. »

Warner pourrait imiter De Grasse et monter sur la première marche du podium jeudi. Il a conclu la première journée du décathlon en tête du classement avec 4722 points.

L’Ontarien âgé de 31 ans s’est imposé au 100 mètres et au saut en longueur, égalant son propre record du monde au décathlon dans la première épreuve et fracassant le record olympique à la deuxième.

Warner a ensuite pris le 11e rang au lancer du poids, le huitième au saut en hauteur et le troisième au 400 mètres.

L’Australien Ashley Moloney occupe le deuxième rang avec 4641 points, devant l’Ontarien Pierce LePage, et ses 4529 points.

Les céistes Laurence Vincent-Lapointe et Katie Vincent ont également lancé un message fort à leurs adversaires lors des premières courses de canoë monoplace sur une distance de 200 mètres de l’histoire du programme olympique.

Lors de la troisième vague, Vincent a terminé au premier rang grâce à un temps de 46,391 secondes et elle s’est qualifiée pour les demi-finales.

Quelques instants plus tard, Vincent-Lapointe s’est rapidement propulsée en tête et elle a maintenu la première place pour rejoindre sa compatriote en demi-finales. La Québécoise a montré un chrono 45,408 secondes, le deuxième plus rapide des qualifications.

« Je suis satisfaite. Je ne savais pas à quoi m’attendre de mes compétitrices, mais je savais que j’avais une vague très forte. Je me suis concentrée sur moi. Je suis partie avec un bon départ. Dès le début, j’ai vu que j’avais pris un peu d’avance. Je me suis appliquée à demeurer forte jusqu’à la fin », a observé Vincent-Lapointe.

La Néo-Écossaise Michelle Russell, au K1 500 mètres, et Nicholas Matveev, au K1 200 mètres, ont pour leur part obtenu leur billet pour les demi-finales. Les parcours olympiques de Mark de Jonge ainsi que du duo composé de Vincent Jourdenais et Brian Malfesi se sont arrêtés en quarts de finale.

Meaghan Benfeito a participé à sa dernière compétition des Jeux de Tokyo et elle a survolé les qualifications à la plateforme de 10 mètres.

Benfeito a obtenu un total de 331,85 points pour ses cinq plongeons et elle s’est hissée en cinquième position. La Québécoise sera présente lors des demi-finales. Sa compatriote Celina Toth n’aura cependant pas cette chance, elle qui a conclu les qualifications au 23e échelon.

« Les dernières semaines ont été difficiles. Le corps est fatigué, a expliqué Benfeito. C’est pour ça que je dois miser sur mon expérience, je sais comment faire mes plongeons, mais c’est plus frustrant quand je ne les exécute pas aussi bien que je le voudrais. »

De retour au Stade olympique, Gabriela Debues-Stafford a signé le troisième meilleur chrono des demi-finales du 1500 mètres, son meilleur de la saison (3:58,28), et elle s’est qualifiée pour la finale. Sa soeur cadette Lucia Stafford a tout juste raté sa qualification, mais elle a établi un sommet personnel (4:02,12).

Kyra Constantine a quant à elle été éliminée des demi-finales du 400 mètres après avoir présenté un temps de 51,22 secondes.

À la finale du 3000 mètres steeple, Geneviève Lalonde a pris la 11e position et a abaissé une fois de plus le record canadien grâce à un chrono de 9:22,40.

Après quatre épreuves à l’heptathlon, Georgia Ellenwood se retrouve 15e avec un total de 3690 points.

En natation artistique, au programme libre en duo, Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont enregistré une cinquième place grâce à une récolte de 184,4798 points.

Lors de la première ronde du tournoi de golf féminin, Brooke Henderson et Alena Sharp ont toutes les deux remis une carte de 74 et elles partagent le 47e rang, à huit coups de la tête.

À l’épreuve de marathon en natation, Kate Sanderson a nagé les 10 kilomètres en un temps de 2:04:59,1 et elle a pris le 18e échelon.

En cyclisme sur piste, Kelsey Mitchell et Lauriane Genest ont gagné leur vague à l’épreuve féminine de keirin pour passer au tour suivant. Chez les hommes, à l’épreuve de vitesse sur départ lancé, Hugo Barrette a été éliminé lors du repêchage des 32e de finale tandis que Nick Wammes a perdu lors du repêchage des 16e de finale.

En poursuite par équipes, le Canada a facilement devancé l’Allemagne et il a terminé cinquième dans cette discipline.

En escalade, Alannah Yip n’a pas été en mesure de franchir les qualifications. Elle s’est classée 14e et seulement les huit premières athlètes passaient au tour suivant.

Finalement, en sports équestres, lors de l’épreuve individuelle de saut d’obstacles, Mario Deslauriers et sa jument Bardolina 2 ont pris le 22e rang.