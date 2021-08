Geneviève Lalonde fait désormais partie des plus grands athlètes de l’Acadie

«C’est une belle journée pour célébrer.»

Cinq heures après la finale du 3000m steeple féminin, Patty Blanchard était toujours émue de la 11e position obtenue par Geneviève Lalonde lors de la finale du 3000 mètres steeple des Jeux olympiques de Tokyo.

«C’est spécial ce que vient d’accomplir la petite Geneviève que Marc (Beaudoin) et moi avons vu grandir. C’est tellement une belle personne. De la voir vivre son rêve olympique en compagnie des meilleures coureuses au monde et d’y établir deux nouveaux records canadiens dans une chaleur extrême, c’est un exploit qui est venu me chercher. Probablement à cause aussi de ce que je vis sur le plan personnel, je n’ai pas pu contenir mes émotions après la course. C’est un grand moment pour le sport néo-brunswickois», confie Patty Blanchard, qui a reçu dans la dernière année un diagnostic d’un myélome multiple de stade 2.

«Après sa demi-finale, je l’ai félicitée en lui envoyant un message. Je voulais lui dire à quel point j’étais fière d’elle. Elle m’a rapidement répondu pour me remercier de l’impact que j’avais eu dans son développement. J’ai été, je crois, l’une de ses premières partenaires d’entraînement alors que Marc était son entraîneur», ajoute Patty.

Modeste, Marc Beaudoin a pour sa part tenu à souligner la contribution de Jules Comeau dans le cheminement de Geneviève Lalonde.

«Je n’ai pas travaillé longtemps avec Geneviève. Jules Comeau a fait beaucoup plus, puis Joël (Bourgeois) et Hilary (Stellingwerff) ensuite. C’est Jules et Joël qui ont orienté Geneviève vers le steeple», souligne Marc Beaudoin.

«Tu pouvais cependant voir dès son jeune âge que Geneviève avait quelque chose de spécial. Ce qui m’avait marqué quand elle a débuté c’est qu’elle possédait déjà la cadence et la puissance dans sa foulée. C’était naturel chez elle et je crois que ça venait du fait qu’elle avait fait de la danse avant de se lancer dans la course. Elle savait déjà courir sur la pointe des pieds», dit-il.

Avec ce qu’elle vient d’accomplir, Marc Beaudoin estime que Geneviève Lalonde fait désormais partie des plus grands athlètes de l’Acadie avec les Yvon Durelle, Ron Turcotte, Jean-Yves Thériault, Joël Bourgeois et Milaine Thériault.

Joint en début d’après-midi, Joël Bourgeois était un entraîneur extrêmement fier au bout du fil.

«Je suis surtout soulagé parce que je n’aurai plus à retenir mon souffle. La dernière année a duré deux ans», mentionne-t-il avec humour, faisant bien sûr référence au fait que la pandémie a retardé la présentation des Jeux de Tokyo d’une année.

«Elle a su faire un temps similaire pour deux courses malgré une demi-finale où elle a dû courir longtemps toute seule, puis une finale dont le scénario n’était pas facile», dit-il.

Quand on lui demande si Geneviève a l’intention de poursuivre l’aventure jusqu’aux Jeux de Paris en 2024, Bourgeois répond que la décision appartient à la coureuse.

«Il faut d’abord laisser la poussière retomber. Cela dit, Geneviève va avoir 30 ans le mois prochain, ce qui veut dire qu’elle en aura 33 en 2024. Et 33 ans, même si ce n’est pas jeune, ce n’est pas vieux. Peut-être avons-nous vu le meilleur d’elle à Tokyo, mais je crois de mon côté qu’il y a encore de la place pour s’améliorer. Et je crois aussi que Geneviève le sait», indique celui qui a pris part aux Olympiques de 1996 (Atlanta) et 2000 (Sydney).

De son côté, l’entraîneur des Aigles Bleus de l’Université de Moncton et responsable du programme de haute performance d’Athlétisme Nouveau-Brunswick, Steve LeBlanc, a comme fait quelques pas de danse et poussé des cris devant son téléviseur quand il a vu Geneviève améliorer son record canadien.

«J’ai dansé plusieurs fois et j’ai crié devant mes deux chiens, Izzy et Coulson, soutient LeBlanc en riant. C’est une belle façon de commencer la journée. Geneviève a été incroyable. Nous avons raison d’être fiers d’elle. De battre deux fois le record canadien dans une telle chaleur, c’est juste wow!»

«Et au-delà de sa performance qui était juste incroyable, c’est sa préparation qui m’impressionne le plus. En plus de la préparation physique, mentale et tactique, ils ont su également gérer à la fois la température, la nourriture, la physio, le stress et plein d’autres trucs. L’équipe entourant Geneviève a été exceptionnelle», estime Steve LeBlanc.

Geneviève avait encore de l’essence dans le réservoir

Marc Lalonde avait raison. Sa fille Geneviève avait bel et bien encore de l’essence dans le réservoir.

Trois jours après avoir réalisé une nouvelle marque canadienne de 9min22s64, la fusée acadienne est parvenue à améliorer son record de 24 centièmes de seconde (9min22s40), mercredi matin, dans la finale du 3000m steeple des Jeux olympiques de Tokyo.

Avec sa 11e position, Lalonde réalise du même coup le meilleur classement dans l’histoire du pays dans cette épreuve aux Olympiques. C’est l’Ougandaise Peruth Chemutai qui l’a emporté devant la surprenante Américaine Courtney Frerichs et la Kenyane Hyvin Kiyeng.

Marc et son épouse Lyne ont regardé la course en compagnie de John Rasmussen, le conjoint de Geneviève, au domicile du jeune couple à Victoria, en Colombie-Britannique.

«Nous voulions nous rapprocher de Tokyo», lance en riant Marc Lalonde.

Marc et Lyne étaient évidemment nerveux et de leur propre aveu n’ont pratiquement pas dormi au cours des 36 dernières heures.

«Quand l’Américaine est tombée (Emma Coburn) dans l’eau, j’ai eu peur ensuite pour Geneviève, raconte Lyne. C’est loin Tokyo pour une maman.»

Ils ont par ailleurs eu l’occasion de discuter un peu avec leur fille quand cette dernière a rejoint son époux quelques minutes après la course.

«Elle est encore sur un nuage. Ça va lui prendre quelques jours pour aborder tout ce qu’elle a vécu dans les derniers jours. Elle sera ici dans deux jours et nous serons encore là», mentionne à son tour le paternel.

Lyne souligne que Daniel et Andrée, le frère et la soeur de Geneviève, ont également regardé la course, tout comme la grand-mère maternelle Shirley Seymour.

«Daniel et Andrée habitent tous les deux à Vancouver, mais ils ont regardé la course chacun de leur côté. Ma mère a aussi regardé. Elle habite au Québec et nous étions d’ailleurs avec elle pour regarder la demi-finale», confie-t-elle.

Questionnés sur cette passion communicative pour la course qui habite leur fille, Marc et Lyne affirment que cela fait partie de ce qu’elle est.

«Elle adore courir, révèle Lyne. C’est sa nature. Elle a toujours eu ce sourire en compétition. À 10 ans, elle disait déjà qu’elle voulait courir sur la scène internationale. Ç’a toujours été son objectif.»

«Comme parent, tu vois évoluer tes enfants en remarquant leurs erreurs et leurs réussites. Dans le cas de Geneviève, c’est surtout son parcours qui est important à mes yeux. Elle a su surmonter tous les obstacles pour arriver là où elle est aujourd’hui. En fait, elle avait déjà le gâteau. À Tokyo, elle est allée chercher la cerise. Nous sommes fiers comme parents de la personne qu’elle est», témoigne Marc Lalonde.

«Elle a eu tout un parcours et elle a eu la chance d’avoir de bons entraîneurs comme Marc (Beaudoin) à ses débuts, puis Jules Comeau et ensuite Joël (Bourgeois) et Hilary (Stellingwerff). Geneviève a également eu la chance d’avoir d’excellents partenaires d’entraînement. Je pense à Patty (Blanchard), à Jean-Marc Doiron et à Ryan Cassidy. Elle est d’ailleurs encore très amie avec tout ce monde», souligne le fier président d’Athlétisme Nouveau-Brunswick.