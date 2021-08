Damian Warner établit un nouveau record et gagne l’or au décathlon

Damian Warner a battu le record olympique du décathlon et a décroché la médaille d’or grâce à une performance de 9018 points. Il devient le premier athlète canadien à remporter cette discipline aux Jeux olympiques.

En plus d’établir un nouveau record olympique, Warner s’est aussi invité dans la liste des meilleurs athlètes de l’histoire du sport en réalisant le cinquième meilleur pointage de la discipline.

Avant la dixième et dernière épreuve, le 1500 mètres, l’Ontarien de 31 ans était déjà bien installé en tête de la compétition avec 8280 points. Avec un puissant sprint dans le dernier tour de piste, Warner s’est permis de fracasser le record olympique et de devenir le quatrième décathlonien à franchir le cap des 9000 points.

Le précédent record olympique était de 8893 points. Une marque partagée par l’Américain Ashton Eaton (2016) et le Tchèque Roman Sebrle (2004).

Le détenteur du record du monde, le Français Kevin Mayer, a remporté la médaille d’argent avec 8726 points et l’Australien Ashley Moloney a mérité le bronze avec 8649 points.

Ce triomphe qualifie Warner pour le titre de roi du stade de Tokyo puisque la communauté de l’athlétisme considère de manière générale le champion du décathlon comme étant « le meilleur athlète de la planète ».

Une médaille d’argent en C1

Avec ses six titres aux championnats du monde lors de cette épreuve, la Québécoise Laurence Vincent-Lapointe était attendue pour la grande rentrée du canoë individuel 200 mètres féminin aux Jeux olympiques, jeudi à Tokyo.

À sa première compétition internationale depuis le 1er juin 2019, la Trifluvienne de 29 ans a célébré son retour avec la médaille d’argent sur le canal de la Forêt de la mer.

L’autre Canadienne qui a participé à la finale, l’Ontarienne Katie Vincent, a terminé au huitième rang en 47,834.

Le bronze au keirin féminin

Quelques heures plus tard, l’Unifolié a ajouté une autre médaille à sa récolte lors de la 13e journée des compétitions, là où ne l’attendait pas.

À ses tout premiers Jeux olympiques, la Québécoise Lauriane Genest a causé la surprise en remportant la médaille de bronze au keirin féminin en cyclisme sur piste.

Il s’agissait de la 17e médaille du Canada à Tokyo et de la huitième de bronze.

Déception pour Benfeito

Ce n’était certainement pas le résultat escompté pour la Lavalloise Meaghan Benfeito, 32 ans, qui participait à ses derniers Jeux olympiques.

Benfeito a encaissé un dur coup dès le début de la demi-finale, lorsqu’elle a raté son premier plongeon.

« Plus tôt cette semaine, je me suis perdue un peu dans ma vrille arrière de mon premier plongeon et ça a paru aujourd’hui que j’avais peur. Et ce n’est pas l’idéal de monter sur la plateforme avec cette pensée-là. Je ne pensais pas aux bonnes choses », a avoué la plongeuse.

Malgré de bons plongeons par la suite qui lui ont permis de remonter au classement, Benfeito n’a pu grimper plus haut que le 13e échelon. Elle a raté la finale par cinq points.

Le relais canadien en finale

Par ailleurs, les relayeurs canadiens, menés par le médaillé d’argent au 200 mètres Andre De Grasse, ont assuré leur place en finale du relais 4 x 100 mètres en terminant troisièmes de leur vague lors des qualifications.

Chez les femmes, les Canadiennes ont terminé cinquièmes de leur vague au relais 4 x 400 mètres, mais leur temps de 3:24,05 a été suffisant pour assurer leur place en finale.

Au water-polo, les Canadiennes se sont inclinées 14-12 contre l’Australie dans un match visant à déterminer les positions cinq à huit du tournoi.