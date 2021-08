Le Blizzard ajoute un autre pilier à sa formation

Steve MacPherson a frappé un autre grand coup en annonçant l’acquisition du joueur de centre Blake Richardson. S’il y avait encore des gens pour douter des aspirations du Blizzard, qui vise rien de moins que le championnat de la Ligue junior des Maritimes, ça ne fait désormais plus aucun doute. D’autant plus que d’autres annonces seront vraisemblablement effectuées d’ici le camp d’entraînement.

Steve MacPherson a payé le gros prix pour aller chercher Richardson, dont les droits appartenaient aux Ramblers d’Amherst. Le d.g. des Ramblers Jeff LeBlanc est ainsi parvenu à soutirer au Blizzard un choix de deuxième tour en 2022 et trois joueurs de 18 ans, soit l’arrière Alex MacKinnon, l’ailier Tristan Sanchez et l’ailier gauche Matthew McHatten.

«Nous avons payé cher, mais je crois que Blake en vaut le prix. Nous sommes allés chercher un joueur d’expérience qui va apporter, en plus des points sur la feuille de pointage, beaucoup de leadership. C’est un grand leader. Il vient ici pour gagner», affirme MacPherson.

Richardson s’amène à Edmundston précédé d’une belle réputation. Lors des trois dernières campagnes, il a porté les couleurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand et a joué sous les ordres de son père Bruce Richardson. En 127 parties, séries éliminatoires incluses, le centre gaucher de 5 pieds 8 pouces et 160 livres a amassé 20 buts et 36 passes pour 56 points.

«Blake va avoir un impact immédiat. Il va avoir un rôle offensif et nous croyons qu’il sera l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Je le vois d’ailleurs se battre pour le championnat des pointeurs», n’hésite pas à dire le d.g. du Blizzard.

«Il sera le centre du premier trio et ce sera à l’entraîneur (Emery Olauson) de choisir les ailiers qui joueront avec lui», confie MacPherson.

Joint à son domicile de Pincourt, la nouvelle vedette du Blizzard ne cachait pas sa hâte de se présenter à Edmundston.

«Après trois ans à Blainville, c’est une nouvelle aventure qui commence pour moi et je suis excité, confie Richardson. Je sais qu’Edmundston est une bonne ville de hockey et que l’équipe compte sur plusieurs partisans pour les matchs (locaux). On y retrouve une ambiance qui n’est pas facile à trouver dans une équipe junior A. J’ai beaucoup discuté de cette organisation avec Tristan Gagnon qui a été le capitaine de cette équipe il y a deux ans. Il m’en a dit beaucoup de bien.»

«J’ai également eu une bonne conversation d’une vingtaine de minutes avec Emery Olauson et il m’a donné encore plus le goût de venir. J’ai vraiment hâte. Je n’ai jamais savouré de championnat dans le hockey et c’est une belle occasion pour moi de terminer ma carrière junior en beauté», indique-t-il.

Concernant le rôle offensif qui l’attend avec le Blizzard, Richardson ne s’en fait pas trop.

«Je ne vais rien changer dans ma façon de jouer, soutient-il. Après tout, c’est ce qui m’a permis de connaître du succès jusqu’ici. J’ai toujours cru en mes habiletés offensives, mais je suis également un joueur qui est responsable en zone défensive. En jouant comme je le fais d’habitude, les points vont venir tout seuls.»

Avec les arrivées des attaquants Blake Richardson et Austin Paul, ainsi que du gardien Raphaël Audet, Steve MacPherson estime avoir déjà les éléments pour figurer parmi les trois meilleures équipes du circuit.

«Nous avons un bon gardien numéro un en Raphaël Audet, un bon top-5 en défensive avec Vincent Bujold, Brendan Sibley, Ben Lightbody, Jonathan Desrosiers et Jesse Chamberlain et de bons attaquants avec les Richardson, Paul et Jérémy Duguay, entre autres. Mais nous aimerions ajouter d’autres attaquants dans les prochaines semaines. Nous travaillons là-dessus», révèle le d.g. du Blizzard.