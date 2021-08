Geneviève Lalonde savoure la fin de ses Jeux

Malgré la fatigue due au manque de sommeil dans les derniers jours, Geneviève Lalonde avait encore le rire facile à son retour à la maison à Victoria, vendredi. Le voyage de retour a même été plutôt amusant pour la fusée acadienne puisqu’elle a pu regarder la finale de l’équipe féminine de soccer et célébré leur médaille d’or en compagnie des filles des deux équipes de volleyball, en salle et de plage.

«Je suis un peu fatiguée, mais c’est toujours difficile de dormir après une soirée où on a réussi une grande performance. Puis hier (jeudi), je suis allé encourager mes coéquipiers. Comme les gradins du stade sont vides, les athlètes tentent de le remplir le plus possible. J’ai ainsi pu voir Damian Warner remporter l’or au décathlon. J’ai également vu Andre De Grasse gagner le 200m, mercredi», raconte la recordwoman canadienne du 3000m steeple avec un chrono de 9min22s40.

«Dans l’avion, j’étais avec les filles de volleyball de plage et de volleyball en salle et nous avons regardé puis célébré la victoire des filles au soccer. Vraiment, nous avons eu de très beaux Jeux olympiques», dit-elle.

À la question si elle s’attendait à connaître autant de succès à Tokyo, Geneviève Lalonde réplique aussitôt dans l’affirmative.

«J’avais visualisé tout ça, lance-t-elle. J’ai travaillé très fort sur la préparation mentale avant les jeux. En fait, c’est une partie aussi importante que la préparation physique. Pour réaliser ses meilleures performances à de grandes compétitions, ça prend un bon mélange de tout pour que ça fonctionne. Je savais que j’allais battre le record avant la demi-finale, mais j’ignorais en quel temps. Je savais aussi que j’allais le battre en finale.»

Lorsqu’on lui fait part que son père Marc avait également prédit un autre record avant la finale, Geneviève répond en riant: «Mon père m’a vu pendant le camp d’entraînement et il me connaît très bien».

Elle a bien sûr voulu souligner le travail de toute son équipe.

«Je suis une athlète très chanceuse d’avoir une telle équipe derrière moi. Je pense entre autres à Joël (Bourgeois) et Hilary (Stellingwerff), mais également à la vingtaine d’autres à qui j’envoie chaque semaine un résumé de ce que je fais. Je suis seulement l’athlète et j’ai la chance d’avoir un groupe qui sait comment me préparer», mentionne la coureuse âgée de 29 ans.

Un stade désert

À savoir si c’était difficile de garder sa concentration devant des gradins vides, Geneviève Lalonde dit que ça n’a eu aucun impact.

«Les gens d’Équipe Canada, du moins en athlétisme, ont tellement fait du bon travail pour nous préparer à toutes les situations. Dès le début de la pandémie, ils nous ont prévenus que c’était très possible que nous courions dans un stade vide et silencieux. En arrivant au Japon, nous avons aussi eu un camp d’entraînement afin de nous habituer à la chaleur et ça nous a grandement aidés. Nous sommes arrivés à Tokyo dans un bon état d’esprit et avec beaucoup d’énergie. C’est sûr que ça m’a manqué de ne pas avoir mon mari (John) et mes parents (Marc et Lyne) ici comme aux Jeux de Rio, mais une fois dans la course tu n’y penses plus», explique-t-elle.

Geneviève Lalonde prendra maintenant quelques jours de repos afin de se reconnecter avec son monde.

«J’ai hâte de voir John et mes parents, de serrer dans mes bras mon petit neveu Benoit, mon frère Daniel et ma sœur Andrée. L’une des premières choses que je veux faire c’est de me rendre à la plage. Nous demeurons à seulement cinq minutes de l’océan Pacifique. OK, ce n’est pas l’Atlantique, mais c’est un océan quand même et c’est une façon de me rapprocher de chez nous à Moncton.»

«J’ai aussi très hâte de voir mon lit. J’ai l’intention de dormir beaucoup dans les prochains jours», mentionne-t-elle en riant.

Ensuite, pour terminer l’année, elle planifie de prendre part à quelques épreuves sur la scène internationale.

«Il reste encore quelques courses, dont la Ligue diamant. En ayant participé à la finale olympique, c’est évident que ça va m’ouvrir des portes», termine-t-elle.

Paris 2024?

Geneviève Lalonde est-elle tentée de prolonger sa carrière jusqu’aux Jeux olympiques de Paris en 2024? S’il est encore trop tôt pour y répondre, elle admet que l’idée de compétition en sol francophone lui plaît beaucoup.

«C’est sûr que c’est quelque chose de tentant. Je me souviens qu’à l’âge de 10 ans je suis allé à Paris avec mes parents et je me rappelle encore l’immensité de la culture francophone de cette ville. Tu te sens comme si tu étais à la maison, même si ce n’est pas chez toi», révèle-t-elle.

«Je me sens bien et on verra bien. Mais pour le moment, je n’ai pas de réponse. Tout ce que je veux c’est rentrer à la maison et célébrer les Jeux de Tokyo. Je veux prendre une pause et regarder tout ça», dit-elle.

Geneviève Lalonde veut également prendre le temps de remercier tous les gens qui l’ont encouragée par écrit pendant les dernières semaines.

«Je veux au moins leur dire merci. J’ai tellement reçu de beaux messages. C’est drôle parce que j’ai même croisé des Acadiens tantôt à ma sortie de l’avion. Ils m’ont reconnu et m’ont félicité pour Tokyo», indique-t-elle.

En 2016, à Rio, le hasard a voulu que Geneviève dispute la finale le 15 août, journée de la Fête nationale de l’Acadie.

«Cette fois-ci, le timing était peut-être mieux pour moi. Je n’étais plus en conflit avec les célébrations du 15 août. Cela dit, grâce aux Jeux de Rio, les gens me connaissent mieux. Et pendant tout mon séjour à Tokyo, j’ai continuellement ressenti le support des Acadiens de partout dans le monde», ajoute l’athlète de Moncton. – RL