Jeux paralympiques: Kamylle Frenette trépigne d’impatience

Ces jours-ci, Kamylle Frenette compte en dodos le temps qui la sépare de la baie de Tokyo pour la première de ses trois épreuves de paratriathlon. La Dieppoise sait ainsi qu’il ne lui reste que trois petits dodos avant d’aller rejoindre son entraîneur Carolyn Murray et ses coéquipiers à Vancouver et à cinq autres avant de s’envoler vers le Japon. Quant à sa course, prévue pour le 28 août, il ne lui reste que 15 dodos avant de prendre le départ.

«Ça s’en vient vite, s’exclame la jeune Acadienne de 25 ans en riant. Je pars lundi pour la Colombie-Britannique. Il me reste trois dodos.»

Kamylle Frenette ne s’en cache pas, elle a de grandes ambitions pour Tokyo. Elle vise rien de moins qu’un podium.

«J’y crois, dit-elle. La médaille, dans ma tête, je peux déjà la voir et la toucher. Bien sûr, il va me falloir réaliser la course de ma vie. Mais c’est possible. Il suffit que tout tombe en place. Tant mentalement que physiquement, je suis dans la meilleure condition physique de ma vie.»

Au 9 août, les Britanniques Lauren Steadman et Claire Cashmore occupent les deux premières places sur l’échiquier mondial dans la division PTS5. Elles sont évidemment parmi les favorites pour terminer sur le podium. En fait, ce serait même une surprise si jamais elles ne s’y retrouvent pas.

Steadman, 29 ans, est considérée par plusieurs comme étant la meilleure paratriathlète de la planète et elle a d’ailleurs deux titres mondiaux pour en témoigner, de même que six championnats d’Europe. Elle a aussi mis la main sur une médaille d’argent aux Jeux de Rio en 2016.

Cashmore, 33 ans, est pour sa part une habituée des grands rendez-vous internationaux, elle qui a pris part à quatre reprises aux Jeux paralympiques en para natation. Elle a ainsi dans son curriculum vitae une médaille d’or, trois d’argent et quatre de bronze aux Paralympiques. Depuis qu’elle a fait la conversion en paratriathlon, Cashmore compte 13 podiums en 15 compétitions internationales.

Mais après les deux Britanniques, il y a aisément six filles qui peuvent logiquement aspirer à une médaille. Et Kamylle, actuellement sixième au monde, en fait partie.

Cela dit, l’Américaine Grace Norman, 23 ans, même si elle a quelque peu ralenti dans les dernières années, n’en demeure pas moins la médaillée d’or en titre des Jeux de Rio.

L’Ukrainienne Alisa Kolpakchy, 25 ans, et la Française Gwladys Lemoussu, 32 ans, sont également à surveiller. Lemoussu a mis la main sur le bronze à Rio. Ajoutez à ce groupe, l’Américaine de 42 ans Kelly Elmlinger, l’actuelle numéro un mondial dans la division PTS4. C’est sans oublier la Japonaise Mami Tani, 29 ans, qui aura l’avantage de compétitionner chez elle.

«À part les deux Britanniques, ce sont toutes des filles que j’ai déjà battues, confie Kamylle. Grace Norman, je l’ai même battu en 2019 lors du Test Event des Jeux de Tokyo.»

Des parents fiers

Chez les Frenette, inutile de dire que la fébrilité commence à se faire sentir. Son père Michel et sa mère Annie attendent avec impatience la journée du 28 août. Il est déjà acquis qu’ils regarderont la course en compagnie d’amis et de la parenté à Beresford.

«Nous sommes très contents pour elle et aussi très nerveux, révèle Michel Frenette, lui-même triathlète à ses heures. C’est une drôle d’aventure dans laquelle se trouve notre fille. Nous avons hâte. Nous allons regarder ça avec des amis et de la famille à Beresford. Nous allons être nombreux.»

«Pour nous les parents, la victoire est déjà acquise rien que par sa présence aux jeux. Nous la sentons en confiance. Récemment, Lee Roy et Marc Arseneau lui ont organisé spécialement un triathlon et elle a obtenu ses meilleurs chronos. Elle est prête.»

«Je crois sincèrement que la possibilité d’aller chercher une médaille est là. Moi aussi je la vois et je peux la toucher cette médaille», affirme Michel Frenette.

L’épreuve de para triathlon PTS5 sera présentée le 28 août à compter de 20h30, heure de l’Atlantique.

En bref…

Saviez-vous que Kamylle Frenette écoute religieusement la chanson We are the champions de Queen avant chacune de ses courses? «Ça me met dans l’ambiance. Ça fait partie de ma routine», mentionne-t-elle…

Kamylle Frenette puise beaucoup d’inspiration dans Geneviève Lalonde. Elle a d’ailleurs suivi de près les exploits de Geneviève dans les dernières semaines. «Elle m’inspire beaucoup. Tu vois qu’elle est heureuse de courir. Elle semblait tellement fière d’être là», raconte-t-elle…

Le support de la famille, des amis et des Acadiens en général l’a également grandement aidé dans les derniers mois. «Il y a tellement de gens qui m’encouragent. Je peux te dire que ça m’aide beaucoup. Je tente de répondre aux messages dans la mesure du possible. J’apprécie beaucoup ces encouragements», raconte-t-elle…

Michel Frenette raconte qu’à l’âge de 12 ans, Kamylle rêvait de prendre part un jour aux Jeux du Canada. Elle excellait alors en ringuette et elle croyait dur comme fer qu’elle parviendrait à atteindre son objectif. Ça n’a malheureusement pas fonctionné, mais disons qu’elle s’est bien reprise ensuite. «Elle a commencé à me suivre dans mes compétitions de triathlon et j’ai rapidement vu qu’elle avait un intérêt marqué pour ce sport. Elle a rapidement eu la piqûre et sa progression a été très rapide», indique le paternel…

Quatre autres Néo-Brunswickois prendront part aux Jeux paralympiques de Tokyo. Il s’agit de la nageuse Danielle Dorris, de Moncton. Âgée de 19 ans, Danielle était déjà présente aux Jeux de Rio en 2016. L’entraîneur de paranatation Ryan Allen, lui aussi de Moncton, sera également de l’aventure. Les deux autres Néo-Brunswickois évoluent pour leur part au basketball en fauteuil roulant. Originaire de Fredericton, Danielle DuPlessis, 24 ans, fait partie de l’équipe féminine. De son côté, Colin Higgins, de Saint-Jean, joue avec les garçons. Il est âgé de 30 ans…