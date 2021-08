Des cyclistes d’exception en compétition à Dieppe

À défaut de l’Olympienne Catharine Pendrel, la troisième manche de la Coupe Canada de vélo de montagne (série junior), qui prendra l’affiche dans les revampées pistes du parc Rotary de Saint-Anselme à compter de jeudi, promet son lot d’action avec la présence de quatre des meilleurs cyclistes au pays en Raphaël Auclair (Team Pivot Cycles-OTE), Félix Belhumeur (Team Pivot Cycles-OTE), Andrew L’Espérance (Norco Factory Team) et Julianne Sarrazin (Vélo Pays d’en Haut-PG).

Raphaël Auclair, le favori dans la division Élite, compétitionne sur le circuit de la Coupe du monde depuis 2019.

Il a même obtenu une 15e position lors d’une épreuve présentée à Les Gets, en France.

Le Québécois a aussi mis la main sur une médaille d’argent lors des Championnats canadiens de 2019. Il a de plus été choisi l’athlète de la relève chez les hommes en vélo de montagne lors du dernier Mérite cycliste québécois.

Il occupe pour l’instant le cinquième rang du classement canadien en 2021. Et à moins d’une surprise, il devrait s’emparer de la tête en fin de semaine.

Outre Belhumeur et L’Espérance, Auclair devra également se méfier de l’Ontarien Malcolm Barton (indépendant), des Québécois Alexandre Vial (Toyota Saint-Eustache), Victor Verreault (Vélo2max Saint-Félicien) et Anthony Audet (CC de l’Académie-ACQ), ainsi que de l’Albertain Logan Sadesky (Rundle Mountain Cycling Club).

Sur la scène provinciale, les Dieppois Rémi Lévesque (Project Dialed In) et Anthony Arseneau (Project Dialed In) seront à surveiller.

Du côté féminin, même si Sarrazin semble dans une classe à part, les Ontariennes Katelyn Walcroft (Hardwood Next Wave) et Kaitlyn Shikaze (Durham Shredders) auront aussi leur mot à dire.

Dans la division junior (moins de 19 ans), ça devrait se jouer chez les garçons entre les Québécois Félix Bouchard, (CC Mont Sainte-Anne), Marc-André Genest (Vélo Pays d’en Haut-PG), Philippe Thiboutot (CVM Sigma Assurance), Rémi Belzile (CVM Sigma Assurance), Simon Ruelland (CVM Sigma Assurance) et Mikaël Côté (Dalbix Siboire), ainsi que l’Ontarien Jack Mantifel (Hardwood Nextwave).

Les Néo-Brunswickois Édouard Lévesque (Project Dialed In), Samuel Beaupré (Project Dialed In) et Noah Lydon (The Radical Edge), et le Britanno-Colombien Injae Sol (Charge BC XC Racing) pourraient toutefois surprendre.

Chez les moins de 17 ans, là où la compétition promet d’être la plus serrée, le Britanno Colombien Cam McCullum (Charge BCXC Racing) et les Québécois Jacob Roy (Ponsse), Maxime St-Onge (Dalbix Siboire) et Mika Comaniuk (Vélo Pays d’en Haut-PG) sont dans l’ordre les quatre meilleurs cyclistes au pays dans leur groupe d’âge. Une belle bataille s’annonce donc entre eux.

Athlètes féminines à surveiller

Du côté féminin, les soeurs ontariennes Ava Holmgren (Hardwood Next Wave) et Isabella Holmgren (Hardwood Next Wave) sont les grandes favorites.

Les Québécoises Laura Gagnon (Dalbix Siboire), Anabelle Drouin (Sigma Assurances), Samuelle Courcelles (Vélo Pays d’en Haut-PG), Mia De Martin (Vélo Pays d’en Haut-PG) et les Ontariennes Sophie Bradbury (Team Hamilton) et Laine Bradley (Norco Durham Shredders) seront aussi dans la course pour un podium.

Dans la division maître expert, il sera intéressant de voir à l’oeuvre les Québécois Jean-Louis Arpin (Scott-Rackultra, 34 à 44 ans), le Britanno-Colombien Tobin McCallum (Charge BCXC Racing, 45 ans et plus).

Agréable surprise

L’organisateur de l’événement, Luc Arseneau, n’est pas peu fier du travail accompli dans les derniers mois.

«J’ai parlé avec des gens de la Colombie-Britannique plus tôt aujourd’hui et ils m’ont avoué qu’ils étaient un peu craintifs en s’amenant ici. Ils s’imaginaient de voir très peu de dénivelé. Ils ont été agréablement surpris de ce que nous avions fait avec le parcours», affirme Arseneau.

Il se dit également fort content du nombre d’inscriptions qui a largement dépassé la centaine.

«Avec la COVID-19, nous ne savions pas trop à quoi nous attendre, dit-il. Les gens étaient hésitants à planifier un voyage hors-province. D’autant plus que les Mondiaux ont été déplacés à la semaine prochaine. Finalement, nous sommes très satisfaits. Je n’ai pas les statistiques exactes, mais nous avons un bon nombre pour la compétition sur courte piste de jeudi soir. Il s’agit d’une nouvelle épreuve et ça se pourrait bien que ce soit la meilleure participation jusqu’ici.»

En bref…

Des athlètes de huit provinces canadiennes (Alberta, Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario, Manitoba, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Colombie-Britannique) et d’un État américain (Maine) se présenteront à Dieppe pour cette troisième des quatre événements de la coupe Canada. Les deux premières épreuves ont eu lieu en juillet à Saint-Félicien et à Sherbrooke. La quatrième et dernière épreuve sera présentée du 1er au 3 octobre à Canmore, en Alberta…

Saviez-vous que Dieppe a été l’hôte de six championnats canadiens depuis 2001? Et au cours des 20 dernières années, près de 300 épreuves cyclistes ont pris l’affiche à Dieppe…

Les compétitions débutent jeudi à 17h avec la présentation des épreuves sur courte piste dans les groupes Élite, des moins de 19 ans et des moins de 17 ans. L’action reprendra ensuite samedi matin à 10h dans les mêmes groupes. La journée de dimanche, à compter de 8h en matinée, sera consacrée aux épreuves de la Coupe Vélo Nouveau-Brunswick dans les catégories Jeunesse, Maître, Élite, Expert et Sport…