25 ans après avoir choisi UNB, Derek Cormier se joint aux Aigles Bleus

Plus de 25 ans après avoir évolué pour les Varsity Reds de UNB, alors que ses ex-coéquipiers des Beavers de Moncton Mario Cormier, les frères Ricky et Peter Jacob, Charles LeBlanc et le regretté Yves LeBlanc avaient été gonfler les rangs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, Derek Cormier s’est finalement laissé convaincre d’adopter les couleurs du Bleu et Or. Il sera donc l’un des adjoints de l’entraîneur-chef Judes Vallée.

Dans un communiqué remis aux médias, Judes Vallée a fait savoir que Cormier sera responsable des défenseurs ainsi que de l’avantage numérique.

«Derek a beaucoup d’expérience et il a connu une belle carrière offensive. Il est fort sur la technique», a mentionné Vallée au sujet de son nouvel adjoint qui remplace grosso modo Pierre-Alexandre Parenteau qui n’est pas de retour.

Joint au téléphone plus tôt cette semaine, Cormier a entamé la conversation avec humour.

«Beaucoup de monde me disent que le logo me va bien», a-t-il lancé en riant.

Cormier a toutefois tenu à préciser que ce mariage avec les Aigles Bleus aurait été impossible dans ses jeunes années.

«J’ai étudié en anglais toute mon enfance, dit-il. Et avant d’aller jouer à UNB, je fréquentais l’école Moncton High. Je ne parlais que très peu français.»

«Je l’ai compris en allant jouer en Suisse quand les gars m’ont demandé si je parlais français. Je leur ai dit oui, mais ils ne comprenaient pas ce que je disais. Je ne savais parler que le chiac. Le français, je l’ai vraiment appris en Suisse», raconte Cormier en rigolant.

Il voit son arrivée avec les Aigles Bleus comme une belle opportunité d’acquérir de l’expérience comme entraîneur à un niveau supérieur. L’idée de travailler avec Judes Vallée et son bon ami Ricky Jacob lui plaisaient également.

«Ça ne fait pas nécessairement partie de mon expertise de m’occuper des défenseurs, mais ça me sort de ma zone de confort. J’ai bien hâte de relever ce défi. Mon objectif est d’apprendre et d’aider l’équipe à gagner», dit-il.

Cormier connaît déjà pas mal tous les joueurs de l’équipe puisqu’il a donné un coup de main au groupe d’entraîneurs, l’hiver dernier.

«Il n’y a pas eu de saison à cause de la pandémie, mais l’équipe s’est entraînée et je suis allé les aider à quelques reprises. Et avec Judes, je dirais que ç’a cliqué tout de suite. C’est un entraîneur avec beaucoup d’expérience et qui est passionné de hockey. J’aime aussi sa façon de diriger», mentionne Cormier.

L’ancien hockeyeur professionnel aime particulièrement la façon dont les choses sont en train de changer à l’U de M.

«Les Aigles Bleus ont l’ambition de connaître à nouveau le succès. Je me souviens que lorsque j’étais à UNB, les Aigles Bleus étaient la grosse équipe à battre. Avant de quitter l’équipe pour devenir recruteur pour la LNH, Jean-François Damphousse a commencé la construction d’un programme qu’ont poursuivi depuis Judes Vallée et Luc Michaud», note-t-il.

«Le calibre de jeu du hockey universitaire est très bon. C’est beaucoup plus rapide que ça l’était dans mon temps. Je dirais même que la vitesse du jeu est incroyable. Les équipes professionnelles auraient intérêt à venir regarder plus de matchs. Il y a d’excellents joueurs.»

«Il ne faut pas oublier que la majorité des gars ont joué dans le junior majeur. Et il y a toujours des gars qui continuent de se développer et qui parviennent à faire le saut ensuite chez les professionnels. Philippe Maillet l’a fait après avoir joué à UNB et Éric Faille l’a également fait suite à son passage avec les Aigles Bleus. Ils ont tous les deux de belles carrières professionnelles. Philippe a même joué quelques matchs dans la LNH, alors qu’Éric est l’un des meilleurs joueurs en Suisse», affirme Cormier avec justesse.

Lorsqu’on lui demande si ses nouvelles fonctions avec le Bleu et Or vont changer quoi que ce soit avec le programme Pro Evolution Hockey que lui et Rick Léger dirigent de main de maître en compagnie de plusieurs autres bons hommes de hockey des Maritimes, Cormier répond dans la négative.

«Ça ne va rien changer à ma vie, dit-il. Rick et moi allons continuer de nous occuper de préparer les hockeyeurs élites. C’est important pour nous de continuer notre travail de développement. Nous croyons que c’est important que nos hockeyeurs élites aient un endroit pour s’entraîner et progresser dans un bon programme. Nous touchons à tout ce qui englobe la vie de hockeyeur et notre but est de faire de ces jeunes de véritables athlètes.»

Derek Cormier, dont le fils Cole porte désormais les couleurs des Olympiques de Gatineau après des passages à Rimouski et Québec, a disputé 18 saisons professionnelles, principalement en Suisse et en Allemagne. Il a toutefois fait de courtes haltes en Autriche, en Italie et à Fresno. Il a également joué une saison avec l’équipe nationale du Canada.

En 980 matchs, séries éliminatoires incluses, il a compilé 527 buts et 776 mentions d’aide pour 1303 points. En Suisse, il occupe d’ailleurs le quatrième rang dans l’histoire de la Première division avec 760 points (294-466) en seulement 455 parties de saison régulière. Il vient également au quatrième rang en Suisse pour les points en séries éliminatoires avec 135 points (62-73) en 95 duels.

En deux saisons avec les Beavers de Moncton dans la Ligue junior des Maritimes, Cormier a enregistré pas moins de 229 points (95-134) en seulement 98 parties, séries éliminatoires incluses.