Mesdames et Messieurs, voici Molly Stright

Molly Stright est l’une des plus belles histoires de baseball dans les dernières années au Nouveau-Brunswick. Dans un sport où les filles ont encore bien du chemin à faire, la petite Acadienne de Cap-Pelé chemine malgré tout comme une grande en alternant tantôt avec les garçons, tantôt avec les filles.

Rien que dans la dernière année, Molly est devenue la toute première fille à se tailler un poste au sein de l’équipe masculine de baseball des Patriotes de la polyvalente Louis-J.-Robichaud de Shediac, en plus d’être l’une des rares filles à évoluer dans la Ligue provinciale de baseball AA des moins de 15 ans avec les Cubs de Moncton. Elle prendra d’ailleurs part sous peu au Championnat provincial à Oromocto (3 au 5 septembre), puis au Championnat de l’Atlantique (17 au 19 septembre), puisque les Cubs seront les hôtes du tournoi.

Ajoutez à cela qu’elle vient d’être choisie dans les équipes provinciales féminines des moins de 14 ans et des moins de 16 ans qui représentera la province aux Championnats de l’Atlantique. Les plus vieilles ont rendez-vous à Summerside la semaine prochaine (26 au 29 août), alors que les plus jeunes vont compétitionner à Hammond Plains, en Nouvelle-Écosse (10 au 12 septembre).

Elle et Janik Savoie, de Néguac, que l’Acadie Nouvelle vous a récemment présentée dans ses pages, sont les seules francophones à évoluer pour les deux équipes provinciales.

Heureusement que les différents Championnats canadiens ont été annulés parce qu’elle aurait manqué de temps. N’empêche qu’elle va jouer beaucoup de baseball dans les prochaines semaines. Elle ne s’en plaint pas.

Balle sous-marine

Sur un terrain de baseball, particulièrement lorsqu’elle est au monticule, on ne peut pas manquer Molly puisqu’elle se distingue par sa façon de lancer.

Pour tout dire, Molly est une adepte de la balle sous-marine qui consiste à lancer de côté. Les plus vieux se souviennent sans doute de Kent Tekulve, Dan Quisenberry ou plus récemment de Chad Badford.

«Je lance de côté, mais ce n’est pas aussi prononcé que Kent Tekulve, s’exclame en riant Molly, qui manifestement connaît son baseball. Ça donne quand même un bel effet à ma balle et je retire plusieurs adversaires sur trois prises. Ma balle rapide est d’environ 65 miles à l’heure.»

Comme Tekulve et Quisenberry dans le temps, Molly Stright est utilisée comme lanceuse de relève, plus précisément pour protéger les victoires en fin de match. Et quand elle ne lance pas, elle joue un peu partout.

«Ça fait déjà six ans que je joue au baseball, confie Molly. J’ai commencé en m’amusant à lancer des balles avec mon grand-père Rousel Léger derrière sa maison sur le chemin Trois-Ruisseaux. C’est comme ça que j’y ai pris goût. Peu de temps après j’ai joint l’équipe moustique des Jays de Beaubassin.»

Malheureusement pour elle, Rhéal Cormier est décédé ce printemps sans avoir eu la chance de la voir lancer. Elle aurait évidemment bien aimé vivre l’expérience.

«Quand j’ai commencé à jouer au baseball, je ne savais même pas qui était Rhéal Cormier, avoue-t-elle. Je sais maintenant tout sur lui. C’est son frère Donald, qui était très impliqué dans l’Association de baseball mineur de Beaubassin, qui me l’a présenté pendant un BBQ. J’ai même pu lui parler un peu et lui faire signer ma carte recrue de lui.»

Vous aurez deviné qu’il est hors de question qu’elle se sépare de son butin.

Le baseball plus que tout

Au fil des années, Molly s’est essayée à plusieurs autres sports avant d’arrêter son choix pour de bon avec le baseball.

«J’ai joué au volleyball et au soccer, entre autres. Ç’a été correct, mais ce n’était pas ce que je cherchais. Je suis toujours retournée ensuite vers le baseball. Ce que j’aime avec le baseball, c’est que c’est impossible de gagner un match toute seule. C’est vraiment un sport d’équipe. Et puis tu te dois de toujours rester alerte», explique-t-elle.

Aussitôt ses aventures dans les différents tournois terminés, Molly se concentrera ensuite sur sa deuxième campagne avec les Patriotes.

«J’étais une réserviste l’année passée, mais cet automne je vise un poste régulier. Je crois que mes chances sont bonnes», estime celle qui entamera bientôt sa 10e année scolaire.

À plus long terme, Molly Stright rêve de jouer pour les équipes nationales junior et senior. Au rythme qu’elle progresse en jouant avec les garçons, elle fait bien d’y croire.

En attendant, si jamais vous passez devant le terrain de baseball de Shediac cet automne et que les Patriotes sont en action, prenez la peine d’aller voir à l’œuvre la Kent Tekulve du Nouveau-Brunswick.