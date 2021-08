Frantz Jean et la coupe Stanley attirent de nombreux partisans dans le Sud-Est

Des centaines de partisans, d’amateurs et de curieux ont fait la queue pendant près de deux heures à l’UNIplex de Dieppe, samedi, afin de se faire photographier avec le Saint-Graal du hockey.

C’est grâce à Frantz Jean, l’entraîneur des gardiens de but du Lightning de Tampa Bay, que les amateurs de hockey ont pu toucher à la coupe Stanley, samedi après-midi.

Natif de Montréal, Frantz Jean a travaillé au sein de l’organisation des Wildcats de Moncton pendant près d’une quinzaine d’années.

Avant de présenter la coupe Stanley aux partisans qui étaient venus l’accueillir, M. Jean a tenu à remercier son ancien patron, Robert Irving, propriétaire des Wildcats de Moncton, de lui avoir permis de lancer sa carrière d’entraîneur. C’est cette chance, a-t-il expliqué, qui lui a permis de progresser et finalement atteindre la LNH, en 2010, afin de se joindre à l’équipe d’entraîneurs du Lightning de Tampa Bay.

Depuis, M. Jean et son équipe ont remporté la coupe Stanley à deux reprises, une première fois en 2020. En 2021, l’équipe a répété l’exploit en défaisant les Canadiens de Montréal.

Samedi, Frantz Jean était très fier de présenter la coupe aux partisans et aux amoureux de hockey venus l’accueillir.

«Merci beaucoup d’être ici pour partager ce trophée. C’est le plus beau trophée du sport professionnel. Il est fait pour être partagé», a fièrement déclaré M. Jean.

Marc Powers et sa famille figuraient parmi les nombreux curieux qui ont fait le pied de grue afin de pouvoir se faire photographier avec le célèbre trophée.

«C’est une coïncidence, on était ici pour des essais de hockey et on a appris que ça avait lieu, a expliqué M. Powers, un citoyen de Grand-Sault. On devait partir pour l’Île-du-Prince Édouard, mais on a décidé de rester un peu pour profiter de l’occasion.»

Les enfants de M. Powers, Xavier, Jonathan et Maëlle, étaient tous très excités à la perspective de voir l’un des plus célèbres trophées du sport professionnel.

«C’est un gros trophée, c’est le trophée des meilleurs joueurs», a lancé Nathan.

Son frère, Jonathan, a pour sa part expliqué avoir hâte de voir si la coupe Stanley est à peu près de sa grandeur.

Même s’il avoue être un partisan du Canadien de Montréal, l’équipe défaite par le Lightning de Tampa Bay en finale de la coupe Stanley plus tôt cet été, Jacques Allard était tout de même heureux d’être sur place pour l’occasion.

«Je suis là pour voir la coupe Stanley d’un peu plus près. C’est merveilleux qu’elle vienne ici, c’est la première fois que je la vois en présentiel», a-t-il dit en riant.

Frantz Jean et la coupe Stanley se sont aussi rendus à l’aréna de Cap-Pelé plus tard samedi afin de rencontrer d’autres partisans.