Golf: Alexandre Bélanger retrouve ses moyens

Il y a bien sûr encore place à beaucoup d’amélioration, mais Alexandre Bélanger a le sentiment de retrouver ses moyens.

Depuis sa catastrophique prestation à l’Omnium Placements au club Le Blainvillier, il y a un peu moins d’un mois, où il avait pris le 142e et avant dernier rang avec des rondes de 84 et 86, le golfeur d’Edmundston a offert des performances plutôt encourageantes.

Le golfeur âgé de 23 ans a ainsi pris le 21e échelon (75-70=145, 487,50$) à l’Omnium Machinex de Princeville, les 6 et 7 août, puis la 20e place au Championnat de Sherbrooke (71), un tournoi d’un jour faisant partie du calendrier du East Coast Pro Tour, le 9 août.

Il s’est ensuite mérité une 65e place (75-70-71-80=296, 300$) à la Coupe Canada Sani-Marc/Desjardins de Victoriaville, du 12 au 15 août, puis n’a pu éviter la coupure à l’Omnium Osprey Valley de Toronto (77-70=147), en fin de semaine.

C’est donc avec un bon moral qu’il anticipe sa participation à l’Omnium de l’Île-du-Prince-Édouard, qui prend son envol mercredi matin au club Dundarave de Brudenell. C’est le même parcours qui avait accueilli Jack Nicklaus et Tom Watson lors de l’événement impliquant des légendes du golf en 2006. Deux autres Néo-Brunswickois prendront part au tournoi, soit le Dieppois Marc Bourgeois et Calvin Ross, de Fredericton.

«Je sens que mon jeu revient, affirme Bélanger. Je n’ai pas à me tracasser avec mon travail depuis un mois et je peux donc me concentrer uniquement sur mon golf.»

Comme il est originaire des provinces de l’Atlantique, on était en droit de penser que Bélanger avait l’avantage d’avoir déjà foulé le parcours de Brudenell. La réalité est qu’il n’avait jamais mis les pieds sur l’Île-du-Prince-Édouard avant de traverser le Pont de la confédération, lundi.

«J’ai joué une petite ronde d’entraînement lundi après-midi et je m’apprête à y retourner tantôt, révèle Bélanger. Ç’a plutôt bien été lundi. Le terrain est sec et ça le rend donc très rapide. C’est aussi un parcours où il est super important de garder la balle en jeu.»

Le jeune athlète croit malgré tout en ses chances de bien performer.

«Je joue avec confiance, dit-il. Dans le dernier mois, si tu regardes la plupart de mes rondes, j’ai obtenu autant d’oiselets et d’aigles que les meilleurs joueurs de chaque tournoi. Je manque juste de constance. J’ai la mauvaise habitude de payer très cher mes mauvais trous avec un double ou un triple boguey.»

«Il ne faut pas oublier que j’en suis à mes premiers pas dans ce niveau de jeu. Il y a des gars dans ces tournois qui ont déjà pris part à des tournois de la PGA. Le niveau de jeu est donc excellent. J’apprends tous les jours», ajoute-t-il.

Après le tournoi de Brudenell, Bélanger participera à quelques autres tournois du MacKenzie Tour, à commencer par la Classique Brudenell, cette fois-ci sur le parcours du club Brudenell River (30 août au 5 septembre). Ce sera ensuite l’Omnium Elk Ridge de Lake Waskesiu, en Saskatchewan (6 au 12 septembre), la Classique ATB Financial de Calgary, en Alberta (13 au 19 septembre) puis l’Omnium Reliance Properties DCBank de Victoria, en Colombie-Britannique (27 septembre au 3 octobre). Il est également dans l’attente d’une confirmation pour le Championnat de la Colombie-Britannique prévu au club Gallagher’s Canyon de Kelowna, également en Colombie-Britannique (20 au 26 septembre).