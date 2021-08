Titan: des décisions difficiles à venir

Les décideurs du Titan d’Acadie-Bathurst risquent de se retrouver avec quelques cheveux blancs supplémentaires à la suite de nombreuses décisions difficiles qui les attendent d’ici dimanche, journée où la composition de l’équipe pour la saison 2021-2022 sera à toutes fins utiles complétée.

Ça s’annonce tellement complexe que la seule chose qui soit pour l’instant assurée est le fait que l’équipe va débuter la saison avec quatre joueurs de 20 ans. Et encore là, c’est en autant que Bennett MacArthur soit de retour après son camp d’entraînement professionnel en Arizona.

Ainsi, on ignore encore s’il y aura un ménage à trois devant le filet. Même chose en ce qui concerne le nombre de défenseurs et d’attaquants. On garde sept ou huit gars à l’arrière? Un ou deux avants en surplus? Est-ce qu’un 16 ans pourra se faufiler dans les décisions finales?

Autant de questions que l’organisation n’est pas encore en mesure de répondre.

«Pour les cinq 16 ans qui sont au camp, c’est clair que s’ils ne sont pas en mesure de figurer dans le top-6 en défensive ou dans le top-12 à l’attaque nous allons préférer les retourner dans leur club des moins de 18 ans», révèle l’entraîneur Mario Durocher.

«Aucune recrue de 16 ou 17 ans n’a encore assuré sa place dans l’alignement régulier. Nous allons avoir des décisions difficiles à prendre dans les prochains jours. Tous les gars qui sont ici ont l’air d’être à leur place.»

Pour les recrues, il est évident que les matchs de mardi et de mercredi contre les Wildcats de Moncton sont d’une importance capitale. Les premiers retranchements seront d’ailleurs annoncés jeudi matin.

Les luttes sont tellement serrées que Durocher refuse de s’avancer à nommer des gars qui ont une légère avance sur les autres. On pense, entre autres, au géant Carter Ansems à l’arrière, ou encore à Joseph Henneberry et Cameron MacLean à l’attaque.

«On ne peut pas dire qu’il y a eu des grosses surprises parce que nous les connaissions déjà pour la plupart. Des gars comme Henneberry, (Philippe) Collette, (Matthew) McRae, (Carter) Ansems et (Noah) Ryan, par exemple, ont été aussi bons que nous nous y attendions. Parmi les belles surprises, je peux nommer (Kency) Pierre-Noël, (Gabriel) Théorêt et (Isaac) Deveau. Je peux également te dire que nos deux 16 ans en défensive, Harry Clements et Ryan Hayes, vont jouer avec le Titan. Si ce n’est pas cette saison, ce sera bientôt», confie l’entraîneur-chef.

Durocher a par ailleurs annoncé que le gardien Jan Bednar est déjà à Bathurst et qu’il devrait prendre part à un premier entraînement jeudi. En ce qui concerne Harijs Brants, son arrivée est prévue pour le 9 septembre.

Camps professionnels

Si la composition de l’équipe sera connue dimanche, il n’en demeure pas moins que le Titan risque de manquer de soldats pour les matchs préparatoires en raison des 10 joueurs qui quitteront bientôt pour leur camp professionnel respectif. L’équipe procédera alors à des rappels temporaires pour ces parties.

Les 10 joueurs en question sont Jan Bednar (Detroit), Jaxon Bellamy (Arizona), Cole Larkin (St. Louis), Zach Biggar (New Jersey), Hendrix Lapierre (Washington), Jacob Melanson (Seattle), Riley Kidney (Montréal), Bennett MacArthur (Arizona), Ben Allison (Ottawa) et Cole Huckins (Calgary).

«Dix joueurs à des camps professionnels, c’est beaucoup. En temps normal, c’est déjà pas mal quand tu en as six ou sept, mentionne Durocher. Ce n’est pas pour rien que nous avons parlé de coupe Memorial avec les vétérans quand ils sont arrivés au camp. Les gars sont prêts pour ça.»

«Bien sûr, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Nous allons y aller étape par étape. Si certains gars se montrent trop confiants, il faudra faire en sorte de leur enlever ça de la tête. Si nous voulons gagner, ça doit se faire en équipe. C’est sûr que chaque joueur a des objectifs personnels. C’est normal et nous nous devons de respecter ça. Mais il est également important qu’ils ne perdent pas de vue les objectifs du club», ajoute Mario Durocher.

Notons que le Titan a procédé à une transaction mineure en envoyant le gardien de 18 ans Emerik Barbeau aux Saguenéens de Chicoutimi en retour d’un autre portier, Samuel Longuépée, âgée de 17 ans.

Parlant de gardien, l’Américain Charlie Zolin devrait quitter l’équipe mercredi afin de conserver son option NCAA. Le d.g. Sylvain Couturier a toutefois fait savoir que Zolin prendra une décision définitive quant à son sort dans la LHJMQ pendant la période des Fêtes. Le défenseur Isaac Deveau, que Couturier considère la plus belle surprise du camp, a décidé de s’en retourner chez lui mardi en raison d’une blessure au dos.

Chisholm sera le capitaine

Les bons candidats pour succéder à Mathieu Desgagnés avaient beau être nombreux, l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst s’est tournée vers Logan Chisholm pour devenir le nouveau capitaine de l’équipe.

Pour tout dire, le Néo-Écossais de 20 ans savait depuis quelques mois que les chances étaient bonnes pour qu’il hérite du poste.

«J’avais déjà mentionné à Logan au terme de la dernière saison que c’était possible que ce soit lui, révèle Mario Durocher. Après tout, il est le seul gars dans l’équipe qui était là lorsqu’elle a gagné la coupe Memorial en 2018.»

«Nous avons également tenu compte de son éthique de travail et de son leadership auprès des joueurs. C’est également quelqu’un qui bloque des tirs et qui aide grandement l’équipe en infériorité numérique. Il est arrivé au camp en très grande forme et il a la confiance de toute l’organisation», explique l’entraîneur-chef quant au choix du numéro 39.

Dans un communiqué remis aux médias, Chisholm s’est dit évidemment honoré d’hériter du poste.

«Je suis excité. Ayant appris de certains grands leaders dans ma carrière, notamment Jeff Viel et Noah Dobson, je suis impatient de pouvoir partager mes expériences avec l’équipe de cette année», a déclaré Chisholm.

Ses adjoints ne seront annoncés que quelques jours avant le début de la saison régulière, mais vous pouvez pariez que les trois postes seront attribués à l’un des quatre joueurs suivants: Cole Larkin, Bennett MacArthur, Jaxon Bellamy et Hendrix Lapierre. Durocher a d’ailleurs confirmé que c’est vraisemblablement ce qui va se produire.

Parlant de Lapierre, l’entraîneur-chef s’est dit fortement impressionné par sa nouvelle vedette.

«Il m’a particulièrement impressionné par sa façon d’être à l’extérieur de la patinoire, dit-il. Il se comporte comme un professionnel. Son attitude est exemplaire et c’est un chic type. Il s’est déjà très bien intégré au groupe.»