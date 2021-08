Beresford se range derrière Kamylle Frenette

L’athlète paralympique acadienne Kamylle Frenette fera son entrée en scène aux Jeux paralympiques de Tokyo dimanche matin, à la base nautique d’Odaiba.

Le parc marin situé sur l’île artificielle d’Odaiba, dans le quartier de Minato de Tokyo, accueille à partir de samedi les compétitions de triathlon.

La participation de Kamylle Frenette à ces Jeux ne passe pas inaperçue à Beresford, où résident les grands-parents de l’athlète qui est native de Dieppe.

René et Léona Frenette ont ainsi apposé une imposante banderole devant leur résidence qui est située sur la rue Principale. On peut lire «Go! Kamylle Go!» sur l’enseigne qui affiche aussi le drapeau acadien et canadien de même que le logo des Jeux paralympiques 2020 de Tokyo et une photo grand format de l’athlète qui est âgée de 25 ans.

Le père de Kamylle Frenette est également originaire de Beresford.