Hockey senior: Luc Bernard dirigera les Maraudeurs de Dalhousie

Six ans après avoir dirigé les Vikings du Restigouche-Nord dans le défunt Circuit Nord-Est, Luc Bernard est de retour dans le hockey senior. Il est devenu en début de semaine le nouvel entraîneur-chef des Maraudeurs de Dalhousie dans la Ligue Acadie-Chaleur.

Bernard, qui agissait comme entraîneur adjoint avec les Maraudeurs en 2019-2020, succède donc à Mathieu Dion.

Le nouveau pilote des Maraudeurs dit ne pas avoir hésité longtemps avant d’accepter le poste.

«J’aime l’ambiance qu’il y a autour de l’équipe. J’aime également le fait que ce sont uniquement des joueurs locaux. Ça me rappelle les bonnes années du hockey senior dans la région. Nous allons avoir une bonne équipe. Le talent est là», révèle Bernard.

Les Maraudeurs auront sensiblement le même club qu’avant la pandémie qui, rappelons-le, a forcé l’annulation de la dernière campagne.

En fait, à l’exception de Lee Lévesque qui a déménagé ses pénates à Ottawa, tous les joueurs seront de retour, à commencer par les Olivier Gendron, Joey Bernard, Robert Pelletier, Alex Blais, les frères Mockler, Ryan et Éric, Vincent Charest, Jeremy Doucet, Stephen Thorne, Pat Labillois et Jonathan Doucet. Devin Labillois, Jérico Drapeau, Blake Caplin, Yoan Lévesque et les frères Frees, Steen et Kent-Érik, seront également de la partie. Un ménage à trois s’annonce par ailleurs devant le filet avec Samuel Gendron, Ryan Court et Brendan Silas.

Parmi les nouveaux venus qui se présenteront au camp, on note Jérémie LeBlanc.

«Il va y en avoir d’autres, mais il est encore trop tôt pour donner des noms», confie Luc Bernard, qui croit que le public reviendra en grand nombre au Palais de glace Inch Arran.

«Les gens ont hâte, dit-il. Ça parle beaucoup des Maraudeurs dans la ville. Le monde a faim de hockey.»

Le camp des Maraudeurs devrait débuter dans les prochaines semaines à Belledune, avant que la patinoire du Palais de glace ne soit disponible. Luc Bernard devrait également être en mesure de nommer son nouvel adjoint d’ici là.