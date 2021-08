Mika Cyr au camp des recrues des Canadiens de Montréal

Pour une bonne nouvelle, c’en est toute une. Mika Cyr a reçu la confirmation, mercredi matin, qu’il allait prendre part au camp des recrues des Canadiens de Montréal. C’est son agent Nicola Riopel qui a réussi à lui dénicher cette invitation inattendue.

Inutile de dire que tout le monde est excité au sein de la famille Cyr et dans plusieurs autres foyers de Sainte-Anne-de-Madawaska.

Mais si Mika est excité, son père Paul, qu’un peut tout le monde surnomme Pablo, l’est tout autant. Mais ce n’est rien à comparer avec sa mère Lise. Elle, elle n’en revient pas encore que son garçon va porter le bleu blanc rouge.

«Les Canadiens, c’est le club de toute la famille, s’exclame Mika Cyr de fort belle humeur. C’est vraiment spécial. Mon père ne m’a quasiment pas cru quand je lui ai dit. Même chose pour ma mère. Nicola a fait tout un travail pour m’obtenir cette invitation.»

Pour l’ancienne vedette des Wildcats de Moncton, il s’agira d’un troisième camp professionnel après ceux des Coyotes de l’Arizona en 2018 et des Flyers de Philadelphie en 2019.

«C’est sûr que ça m’aide d’avoir déjà vécu l’expérience. Je sais un peu à quoi m’attendre. Mais en même temps il n’y a pas un camp d’entraînement pareil. J’ai hâte de leur montrer ce dont je suis capable. Je veux leur prouver que je suis capable de jouer à ce niveau. Et si jamais ça ne fonctionne pas, ça pourrait m’aider pour plus tard. Ce sera quelque chose que je pourrai ajouter à mon curriculum vitae», raconte l’attaquant âgé de 22 ans, qui doit normalement porter les couleurs des Aigles Bleus de l’Université de Moncton en 2021-2022.

«On va bien voir ce qui va arriver. On ne sait jamais. Peut-être que je pourrai convaincre l’organisation de m’offrir un contrat. Je vais tout donner afin de ne pas avoir de regrets», ajoute l’athlète de 5 pieds 9 pouces et 176 livres.

Le camp des recrues des Canadiens débutera le 15 septembre.

En 210 matchs dans la LHJMQ, Mika Cyr a compilé 96 buts et 90 passes pour 186 points. Il a ajouté cinq filets et six mentions d’aide en 11 parties éliminatoires. Les Wildcats de Moncton, la seule formation avec laquelle il a évolué dans le circuit Courteau, l’avaient choisi en deuxième ronde (29e au total) lors de l’encan de 2015.

Riopel très heureux

Joint en fin d’après-midi, Nicola Riopel n’était pas peu fier d’avoir pu trouver cette invitation pour Cyr, un joueur pour qui il a développé une belle relation avec les années.

«Je savais que ça allait faire un gros boom chez les Cyr, mentionne en riant Riopel. Quand j’ai appelé Mika pour lui annoncer la nouvelle, j’ai commencé la conversation en lui disant: “Qu’est-ce que tu dirais si je te disais que tu vas participer au camp des Canadiens?” Il m’a répondu: “Euh… je ne comprends pas.” Je lui ai alors dit: “Je t’annonce officiellement que tu es invité au camp des recrues des Canadiens de Montréal”.»

«Écoute, c’est comme si je venais de lui annoncer qu’il avait été repêché par une équipe de la LNH», poursuit Riopel avec humour.

«Mika mérite ce qui lui arrive. Avec l’année difficile qu’il vient de vivre, avec la saison universitaire qui a été annulée, ça n’a pas été évident pour lui. Il a quand même gardé une attitude professionnelle en contrôlant seulement ce qu’il pouvait contrôler», indique Riopel.

«Cette invitation, c’est une bonne tape dans le dos pour tous ses efforts. Il y a des gars que tu ne peux pas dire au départ s’il a un avenir dans le hockey professionnel. Mika, lui, je n’en ai jamais douté dès l’instant que je l’ai connu. Que ce soit sur la patinoire ou à l’extérieur de la glace, il a tout ce qu’il faut pour avoir une belle carrière, à tout le moins en Europe ou encore dans la Ligue américaine», poursuit-il.

«Mika, je sais déjà qu’à la seconde qu’il va mettre les pieds au Centre Bell ou à la Place Bell, il va se donner corps et âme sur la glace», termine Nicola Riopel.