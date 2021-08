Un autre gros canon s’ajoute à l’offensive du Blizzard

Le Blizzard d’Edmundston a ajouté un autre gros morceau à son attaque, mardi soir, en allant chercher le vétéran Tristan Therrien, des Bearcats de Truro. Therrien a terminé au quatrième rang des pointeurs de la Ligue de hockey junior des Maritimes, la saison dernière, avec une récolte de 16 buts et 27 passes pour 43 points en 32 rencontres.

Pour faire son acquisition, le directeur général Steve MacPherson a dû se montrer fort généreux en cédant les jeunes espoirs Nicholas Brennan et Bailey Shortall, de même que des choix de 3e et 8e tours pour le repêchage de 2022. Brennan n’aura toutefois fait que passer à Truro puisqu’il a été échangé mercredi matin aux Tigres de Campbellton.

«Therrien n’est pas un joueur que nous avions nécessairement ciblé, révèle MacPherson. C’est une occasion qui s’est présentée et comme nous étions à la recherche de joueurs offensifs, j’ai décidé de bouger. Je crois que nous avons réalisé une bonne transaction.»

Le principal intéressé était effectivement bien loin de se douter qu’il allait se retrouver en sol néo-brunswickois.

Lorsque la dernière saison a pris fin, Therrien s’était entendu assez rapidement avec les IceRays de Corpus Christi dans la North American Hockey League. Malheureusement, tout est tombé à l’eau et Therrien a demandé sa libération. Il a ensuite demandé aux Bearcats de l’échanger à une formation dans l’Ouest du pays. Quelques clubs ont démontré un certain intérêt, mais encore là les choses n’ont pas évolué comme il aurait souhaité.

«Finalement, les Bearcats m’ont dit que le Blizzard était intéressé et après y avoir réfléchi un peu j’ai dit oui. Mais honnêtement, je ne m’attendais pas à jouer dans les Maritimes cet hiver», affirme le hockeyeur de Prévost, au nord de Montréal.

N’ayez crainte, Therrien ne se présente pas à Edmundston à reculons.

«J’ai hâte de jouer au Centre Jean-Daigle, dit-il. À cause de la pandémie, je n’ai pas pu y jouer la saison dernière, mais je connais des gars qui m’en ont parlé. J’ai hâte de goûter à l’ambiance. Avec les Bearcats, il y avait encore moins de monde que d’habitude à cause de la COVID-19. Là, je vais jouer dans un aréna qui attire plus que des équipes du junior majeur.»

L’ailier gauche de 5 pieds 8 pouces et 157 livres connaît également déjà quelques joueurs de l’équipe, soit Raphaël Audet, Félix Laniel et Jérémy Duguay. Ça devrait donc accélérer son acclimatation.

«J’ai parlé avec l’entraîneur Emery Olauson et je vais avoir un rôle offensif. Avec la saison que j’ai eu l’an dernier, c’est sûr que l’organisation du Blizzard a des attentes envers moi. J’ai hâte de leur prouver qu’ils ont pris la bonne décision. Mon objectif est de terminer encore une fois parmi les meilleurs pointeurs de la ligue et je crois que le Blizzard possède les outils pour me permettre d’y arriver», mentionne-t-il.

«Je me décris comme un fabricant de jeu qui travaille fort, avec une bonne vitesse et une bonne vision. Je suis également un joueur qui aime d’aller dans le trafic. Je n’ai pas peur de me présenter devant le filet ou d’aller dans les coins de patinoire», ajoute celui qui a obtenu des points dans 26 de ses 32 duels en 2020-2021.

Therrien se présentera à Edmundston en vue du camp d’entraînement qui prendra son envol le mercredi 1er septembre.

En 2019-2020, Therrien a porté les couleurs des Panthères de Saint-Jérôme dans la Ligue junior AAA du Québec. Il a obtenu sept buts et 20 passes pour 27 points en 41 parties. Les deux saisons précédentes, il a évolué pour les équipes des moins de 16 ans et des moins de 18 ans des Gladiators de l’Académie Newbridge à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

Therrien est la quatrième acquisition de premier plan de Steve MacPherson au cours des dernières semaines. Le d.g. du Blizzard a également mis la main sur le gardien Raphaël Audet, qui avait le statut de numéro 1 la saison dernière avec l’Océanic de Rimouski, de même que sur les attaquants Blake Richardson, un vétéran de trois campagnes avec l‘Armada de Blainville-Boisbriand, et Austin Paul, un bonhomme réputé pour savoir comment remplir le filet.