Des jeunes se démarquent au camp des Wildcats

Les Wildcats de Moncton ont procédé au retranchement de huit joueurs, jeudi matin, ce qui ne laisse plus que 30 patineurs au camp d’entraînement. Parmi les malheureux, on retrouve trois anciens porte-couleurs des Flyers de Moncton, Jonathan Desrosiers, Joachim Matulu et Tristan Sanchez.

Desrosiers se rapportera maintenant aux Saguenéens de Chicoutimi puisque les Wildcats l’ont échangé en après-midi contre un choix de neuvième ronde en 2023.

Si jamais ça fonctionne pas pour lui au Saguenay, Desrosiers se rapportera alors au camp du Blizzard d’Edmundston.

Matulu, lui, prendra pour sa part la direction de Grand-Sault, lui qui a été le tout premier choix des Rapides lors du dernier encan de la Ligue de hockey junior des Maritimes. Quant à Sanchez, il est attendu au camp des Ramblers d’Amherst.

Les autres joueurs retranchés sont James Richards, Luke Santilli, Éli Baillargeon, Salvatore Bucaro et Manix Sarrasin.

À noter que les Wildcats ont également échangé le Néo-Brunswickois Connor Richard, mercredi, à l’Armada de Blainville-Boisbriand. Bien qu’un choix de huitième tour a été obtenu, l’idée était surtout de faire un peu de place à l’attaque.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau avoue que des décisions très difficiles devront être prises dimanche quand viendra le temps de compléter l’équipe pour la prochaine campagne.

«Les jeunes Alex Mercier, Preston Lounsbury, Thomas Auger, Luke McPhee et Miles Müller nous ont montré de très belles choses jusqu’ici. Auger est probablement la plus belle surprise étant donné que nous l’avons repêché en 12e ronde cet été.»

Comme Vincent Labelle, Nathan Casey, Jacob Stewart, Francis Langlois, Alexis Daniel, Yoan Loshing, Mathis Cloutier, Philippe Daoust, Nicolas Pavan, Nicholas Blagden, Jonas Taibel et Maxim Barbashev sont aussi bien dire déjà assurés d’un poste, il ne reste donc plus que deux places disponibles à l’attaque et ça devrait se jouer entre les cinq jeunes mentionnés plus tôt.

Cela dit, le joueur de 20 ans Gabriel Bernier est toujours au camp, mais son sort est plus nébuleux pour le moment. Rappelons que les Wildcats tentent toujours d’échanger le vétéran Daoust, mais ce serait très étonnant qu’ils y parviennent d’ici Noël.

Notons que le Suisse Jonas Taibel arrivera à Moncton le 10 septembre.

En défensive, Étienne Morin et Ethan Dollemont se disputent probablement le dernier poste disponible puisque le top-6 est déjà connu depuis belle lurette. Il sera composé de Samuel Desgroseillers, Charles-Antoine Pilote, Anthony Hamel, Connor Olson, Thomas Darcy et Francesco Iasenza.

«Morin et Dollemont sont deux défenseurs complètement différents, confie Ritchie Thibeau. Ils font assurément partie de l’avenir de l’équipe.»

Devant les buts, Nicholas Sheehan, Thomas Couture et Gio DiMattia sont engagés dans une lutte à finir pour seconder le jeune Vincent Filion.

«Filion est le seul qui soit assuré d’un poste, mais ça ne veut pas dire pour autant qu’il va jouer 50 matchs, prévient Thibeau. Nous voulons une lutte à l’interne et si Filion veut jouer souvent il devra nous prouver qu’il est prêt pour cela.»

Invité à commencer les succès offensifs des jeunes Wildcats depuis le début du camp (17 buts en quatre parties), Thibeau s’est montré prudent.

«Nous sommes très satisfaits de nos jeunes, mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit seulement de matchs préparatoires. Nous verrons mieux en septembre où nous en sommes», mentionne-t-il.

Les Wildcats disputeront leur prochain match préparatoire vendredi en rendant visite aux Mooseheads à Halifax.