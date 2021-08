Un ajout majeur à l’attaque des Tigres de Campbellton

Déjà fort bien nantis à l’attaque, les Tigres de Campbellton pourront compter sur le retour d’Alexandre David pour la prochaine saison. Le directeur général Charles LeBlanc est d’avis qu’il s’agit d’un ajout majeur pour l’organisation.

David, qui compte plus de 80 matchs d’expérience dans la LHJMQ avec le Titan d’Acadie-Bathurst et les Mooseheads de Halifax, héritera bien entendu d’un rôle offensif avec les Félins du Restigouche.

«Ç’a été une agréable surprise pour nous qu’Alexandre décide de revenir avec les Tigres. Nous sommes très heureux», affirme LeBlanc.

«Il apporte à notre équipe sa vitesse et son grand talent avec la rondelle. Il va certainement nous aider. C’est sans oublier que son expérience dans la LHJMQ va aider nos jeunes», indique-t-il.

Charles LeBlanc croit par ailleurs que la présence du jeune frère d’Alexandre David, Justin, dans l’équipe a possiblement joué un rôle dans la décision de l’attaque vedette. Ce dernier a confirmé le tout.

«Oui, ç’a joué dans ma décision, dit-il. Je n’ai jamais eu la chance de jouer avec mon petit frère parce qu’au hockey mineur, lorsqu’il passait à un autre niveau moi je commençais dans un autre. Ce serait plaisant de pouvoir jouer dans un même trio.»

Lors de son passage avec les Tigres en 2019-2020, l’attaquant de 5 pieds 8 pouces et 177 livres avait amassé 13 points (6-7) en 14 duels. Il n’avait alors que 17 ans.

«Mes objectifs pour cette saison sont de m’amuser, de faire des points et aider mon équipe à aller loin dans les séries éliminatoires. Je veux sortir de cette saison la tête haute», confie le hockeyeur de Pigeon Hill.

David connaît déjà plusieurs gars dans l’équipe puisque les Isaak Pelletier, Adam Bowness, Frédéric Castonguay et Liam Best y étaient déjà lors de son passage il y a deux ans.

De la profondeur

Selon Charles LeBlanc, les arrivées de Jordan Brière, acquis à la toute fin de la dernière saison, et d’Alexandre David apportent beaucoup de lustre au noyau d’attaquants qui compte aussi sur les Adam Bowness, Daryk Dubé-Plouffe, Joakim Bergeron et Ludovic Harrisson, pour ne nommer que ceux-là.

Justin David, Austin Arsenault et Jake Parker devraient aussi hériter de belles responsabilités. Et on dit beaucoup de bien de l’agent libre Pier-Luc Bellard, un bonhomme qui a amassé 43 points (24-19) en seulement 18 parties il y a deux ans dans un circuit junior B ontarien.

Parmi les autres attaquants qui aspirent à une place, notons Cael MacDonald, Camden Pellerine, Nolan Stewart, Philippe Collette, Dominic Deschênes, Liam Travis, Benjamin Alchorn, Nicholas Brennan, Luke Thorne, Jordan Joseph, Graeme MacDougall, Michael Leech, Alex Charest, Bates Ling et Stevie Clarke.

En défensive, l’entraîneur-chef Sandy McCarthy pourra compter sur le retour de cinq vétérans, soit Frédéric Castonguay, Liam Best, Peter Stranger, Nevin Otis et Jack Dickie. Plusieurs recrues, dont Will Morrison, Ian Dickie, Ryan Hackett, Martin Duguay, Reed Spencer et McLaren Dick, tenteront pour leur part de mêler les cartes.

Isaac Pelletier sera évidemment le gardien numéro un. Reste maintenant à lui trouver un adjoint parmi les jeunes Samuel Landry, Cruz Laughlin, Xavier Farrah et William Forbes.

«Avec tous les gars qui sont de retour, en plus des arrivées de David et Brière, il ne reste plus beaucoup de postes disponibles à l’attaque et en défensive, mentionne Charles LeBlanc. Je ne crois pas que nous allons procéder à des échanges à court terme. Nous allons plutôt être patients. Ça ne sert à rien d’aller trop vite. Nous ne voulons pas gagner le 1er octobre. Nous voulons gagner le 1er avril. Nous ajouterons en temps et lieu les morceaux qui nous manquent si c’est nécessaire, tout en nous assurant de ne pas hypothéquer notre avenir.»

À noter que sept joueurs de l’organisation sont toujours à des camps d’entraînement de la LHJMQ, soit Philippe Collette, Cael MacDonald et Camden Pellerine, avec le Titan, Liam Travis et Nolan Stewart, avec les Eagles du Cap-Breton, Jack Dickie, avec les Voltigeurs de Drummondville, de même que Cruz Loughlin, avec les Huskies de Rouyn-Noranda.

Le camp d’entraînement des Tigres prendra son envol le 4 septembre.