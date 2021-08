Championnats de 5 km: les meilleurs au pays s’affronteront… virtuellement

Geneviève Lalonde est l’une des têtes d’affiche des Championnats canadiens Medavie de 5 km qui s’amorcent ce samedi à travers le Canada. L’événement virtuel, qui comprend aussi le Défi du relais par équipe, est organisé conjointement par Athlétisme Nouveau-Brunswick et Course NB.

Si les deux courses sont présentées virtuellement cette année, l’objectif est qu’elles se déroulent en direct à Moncton en septembre 2022.

À compter de samedi, les coureurs élites et les participants au Défi du relais par équipe ont 14 jours pour compléter leur 5 km

«Le concept de cette année est de fournir à tous un moyen sûr de participer, révèle la présidente de l’événement Mary Brosnan. En fait, nous sommes ravis de constater à quel point un si grand nombre de nos meilleurs athlètes élites canadiens se sont inscrits à date, avec encore quelques autres qui devraient se joindre au cours de la semaine prochaine.»

«L’approche par équipe était aussi un moyen pour n’importe qui au pays de participer. Pour cette course, l’accent a été mis sur un concept équipe de quatre, que ce soit dans les catégories masculine, féminine ou mixte. Bien que nous ne sachions pas encore exactement combien d’équipes participeront, puisqu’elles peuvent s’inscrire et courir jusqu’au dernier jour d’éligibilité le 10 septembre, nous sommes néanmoins ravis d’offrir cette occasion unique de participation. Elle sera récompensée par plusieurs prix et des médailles de participation pour tous», ajoute Mary Brosnan.

En tête de liste chez les femmes élites, on retrouve évidemment Geneviève Lalonde. L’Acadienne de Moncton nous arrive des Jeux olympiques de Tokyo, où elle a établi deux marques canadiennes au 3000m steeple, en plus de prendre la 11e place de l’épreuve.

Deux autres Olympiennes ont également confirmé leur présence à l’épreuve de 5 km, soit Julie-Anne Staehli et Alycia Butterworth. Staehli est l’une des rares Canadiennes à avoir déjà couru un 5 km en moins de 15 minutes.

La liste de départ des femmes comprend également quatre autres coureuses de premier plan, Kate Bazeley, Sasha Gollish, Leslie Sexton, Kate Ayers, Erin Mawhinney, Briana Scott et Hannah Woodhouse.

Chez les hommes élites, le groupe est tout aussi impressionnant avec, entre

autres, les OIympiens John Gay, Luc Bruchet et Charles Philibert-Thiboutot (CPT). Notons aussi la présence de Mike Tate, Connor Back, Phil Parros-Migas, Rory Linkletter, Calum Neff, Daniel Fournier, Kevin Coffey, Theo Hunt, Justin Kent, Thomas Coughler, Caleb de Jong et Thomas Broatch. L’Acadien Jean-Marc Doiron sera aussi de la partie.

«Pour plusieurs des coureurs élites enregistrés, il s’agit d’une épreuve qui est la bienvenue après une année de compétitions annulées, mentionne le coordonnateur des athlètes élites Stephen Andersen. Les coureurs devront probablement envisager de nombreuses stratégies, que ce soit de faire la course dans le cadre d’une épreuve locale certifiée de 5km ou encore choisir un parcours rapide lors d’une journée où les conditions seront favorables. À noter que la distance doit comprendre un aller-retour.»

«Quelle que soit la stratégie, nous publierons des vidéos et des résultats de nos courses sur les réseaux sociaux au cours des deux prochaines semaines. Cela dit, ce ne sera que le 12 septembre, une fois que nous aurons vérifié toutes les soumissions, que nous pourrons couronner les champions», ajoute Stephen Andersen.