Junior A: Tigres et Blizzard impliqués dans un échange à trois clubs

Ça prend parfois trois équipes pour trouver une solution.

On en a eu une belle preuve dans le hockey junior A, en soirée jeudi, alors qu’une transaction majeure impliquant trois équipes et deux ligues a été complétée.

Dans un premier temps, les Prédateurs de Joliette, du Circuit AAA du Québec, souhaitaient obtenir les services de Frédéryck Janvier, dont les droits appartenaient toujours au Blizzard d’Edmundston.

Les Tigres de Campbellton, pour leur part, aspiraient à rapatrier Ludovic Harrisson, lui qui ne voulait rien savoir de jouer à Joliette.

Malheureusement, le directeur général des Prédateurs, Samuel Fortier, n’avait rien à offrir à son vis-à-vis du Blizzard Steve MacPherson pour Janvier, pas plus que le d.g. des Tigres Charles LeBlanc ne possédait ce qu’il fallait pour mettre la main sur Harrisson.

LeBlanc a finalement demandé 24 heures à son vis-à-vis à Fortier pour faire une offre à MacPherson que ce dernier ne pouvait pas refuser.

MacPherson, qui avait perdu espoir de convaincre Janvier de se présenter à Edmundston, a ainsi mis la main sur deux jeunes de 16 ans qui évoluaient la saison dernière chez les moins de 18 ans avec les Flyers de Moncton, soit l’ailier gauche Philippe Collette, de Saint-Antoine, et le défenseur Jean-Phillip Boudreau, de Lewisville, ainsi qu’un choix de deuxième tour en 2022.

Collette et Boudreau ont été respectivement les 1er et 5e joueurs réclamés par les Tigres lors du dernier encan de la LHM, les 2e et 18e au total.

Notons que Collette et Boudreau ont respectivement été retranchés récemment des camps d’entraînement du Titan d’Acadie-Bathurst et des Remparts de Québec.

«L’entente que nous avions avec Harrisson la saison dernière était qu’il retourne à Joliette au terme de la saison. Sauf qu’il est tombé en amour avec Campbellton et désirait revenir avec nous», raconte Charles LeBlanc.

«Comme (l’entraîneur-chef) Sandy McCarthy et ses adjoints l’aimaient beaucoup, j’ai décidé de faire un échange pour le ramener. C’est sûr que nous avons payé cher pour l’avoir, mais il ne faut pas oublier que Harrisson va nous donner deux saisons de hockey puisqu’il n’a que 19 ans. C’est un joueur qui va figurer dans notre top-6 à l’attaque. J’ai aussi fait le pari que Collette va jouer dans la LHJMQ dès la saison prochaine. Et comme nous avions deux choix de première ronde, trois autres de deuxième et deux sélections de troisième tour, en plus de nos deux choix territoriaux pour 2022, je n’avais aucun problème à en sacrifier un», révèle LeBlanc.

En 21 matchs avec les Tigres, séries éliminatoires incluses, Harrisson a totalisé cinq buts et 16 mentions d’aide pour 21 points. Il a aussi pris part à quatre parties avec le Phoenix de Sherbrooke en 2019-2020, parvenant même à inscrire un but.

En ce qui concerne Janvier, il n’avait rien obtenu en six parties à Edmundston. Il compte également 61 matchs d’expérience dans la LHJMQ avec l’Océanic de Rimouski, où il a obtenu huit buts et 10 passes pour 18 points.

Par ailleurs, le d.g. des Tigres a fait savoir qu’il tentait présentement de convaincre le vétéran Kyle Petten de se présenter au camp.

Petten, qui a partagé son temps entre les Tigres et les Mooseheads de Halifax lors des trois dernières années, serait présentement en réflexion quant à son avenir dans le hockey. LeBlanc estime à 50% les chances de voir Petten se joindre aux Tigres.

«Nous espérons qu’il va décider de venir ici, d’autant plus qu’il a aimé son expérience à Campbellton. Il a même gardé le contact avec sa pension», confie LeBlanc.

Rappelons que le camp des Tigres va s’amorcer le 4 septembre. De 38 à 42 joueurs vont se rapporter à Sandy McCarthy et ses adjoints.