L’alignement du Titan commence à prendre forme

À moins que Sylvain Couturier ne nous réserve une petite transaction, ou encore qu’il fasse une trouvaille en début de semaine prochaine au ballotage, il ne reste vraisemblablement plus que quatre joueurs à retrancher avant que nous ne connaissions l’alignement que le Titan d’Acadie-Bathurst compte utiliser pour entamer la 24e saison de l’équipe dans la région Chaleur.

Le Titan a procédé jeudi au retranchement de neuf joueurs, dont l’Acadien Philippe Collette, qui se rapportera au camp des Tigres de Campbellton en début de semaine prochaine.

Collette a toutefois eu droit à des bons mots de la part du directeur général du Titan.

«C’est assuré que Philippe va jouer avec le Titan plus tôt que tard, révèle Couturier. Nous l’avons beaucoup aimé. C’est un très beau talent qui a une bonne tête de hockey. À maturité, ce gars-là devrait être en mesure de marquer une vingtaine de buts et obtenir une cinquantaine de points.»

Les autres joueurs qui ont subi le couperet, jeudi, sont les arrières Adam Cater, Noah Standing et Cody Van de Sande, de même que les avants Cael MacDonald, Camden Pellerine, Kency Pierre-Noël, Gabriel Théorêt et Cole Young.

La plus grande surprise parmi cette liste est sans aucun doute Pellerine qui, avant le début du camp, figurait pourtant parmi les favoris pour se tailler une place. MacDonald, Pierre-Noël et Théorêt ont pour leur part eu droit à une bonne tape sur l’épaule de la part de l’organisation, signe qu’ils figurent toujours dans les plans.

En défensive, Standing et Van de Sande, deux joueurs invités, ont appris qu’ils seront affiliés à l’équipe pendant la prochaine saison. Les deux arrières vont se rapporter au camp des Red Wings de Fredericton dans la LHM.

«Ils ont bien fait au camp, indique Couturier. Ils sont restés plus longtemps que des gars que nous avons repêchés, alors ça veut tout dire.»

Il ne reste donc plus que 27 joueurs au camp, ce qui vient aussi bien dire confirmer quelques postes, dont celui du géant Carter Ansems comme septième défenseur, derrière les réguliers Jaxon Bellamy, Cole Larkin, Harijs Brants, Marc-André Gaudet, Zach Biggar et Lane Hinkley.

Comme la direction a déjà fait savoir qu’elle ne voulait rien savoir de garder un défenseur de 16 ans si elle ne peut lui garantir un poste dans le top-6, il serait donc étonnant que Harry Clements et Ryan Hayes évitent un retranchement, dimanche. Sylvain Couturier refuse toutefois de s’avance sur le sujet, clamant que la lutte pour le poste de septième défenseur est toujours d’actualité.

Devant les buts, Jan Bednar est évidemment assuré du poste de numéro un. Ça va donc se jouer entre Chad Arsenault et Kevyn Brassard, eux aussi âgés de 19 ans comme Bednar. À moins d’une surprise, Brassard devrait être celui qui écopera puisqu’il aurait déjà, semble-t-il, signé une entente avec les Timberwolves de Miramichi.

À l’attaque, 10 chaises sont déjà occupées avec le capitaine Logan Chisholm, Liam Kidney, Bennett MacArthur, Hendrix Lapierre, Ben Allison, Riley Kidney, Cole Huckins, David Doucet, Jacob Melanson et Dylan Andrews. Comme Mario Durocher a l’intention de garder quatre attaquants de plus, il ne reste donc plus qu’un seul joueur à retrancher parmi les joueurs de 17 ans Cameron MacLean, Joseph Henneberry et Matthew McRae, ainsi que les jeunots de 16 ans Noah Ryan et Cameron Henderson.

Bien malin celui qui peut deviner lequel du quintette sera retranché parce qu’il n’est pas dit que Ryan et Henderson ne figurent pas dans le top-12 régulier. Henderson est probablement la plus belle surprise.

«Il fait simplement ce qu’il a à faire, mentionne Sylvain Couturier. C’est un gros bonhomme qui s’implique physiquement et qui dérange l’adversaire. Nous aimons beaucoup ce que nous voyons.»

Évidemment, le Titan pourrait opter de retrancher les deux joueurs de 16 ans afin de leur permettre de poursuivre leur développement dans leur équipe respective des moins de 18 ans. Ryan appartient au Vito’s de Saint-Jean, alors que Henderson est un produit des Saints de l’Académie Mount que dirige l’ancien du Titan Olivier Filion.

«Il y a la possibilité que nous trouvions au ballotage un joueur d’expérience pour évoluer dans notre quatrième trio. Ce que nous recherchons c’est un gars qui va apporter de l’énergie. En même temps, tous les jeunes qui sont toujours au camp sont également capables d’apporter de l’énergie. Nous verrons bien», commente le d.g. du Titan.

Le prochain match préparatoire aura lieu samedi alors que la troupe de Mario Durocher accueillera les Sea Dogs de Saint-Jean. Les hommes de Gordie Dwyer n’ont toujours pas subi la défaite en quatre matchs préparatoires et ont maintenu jusqu’ici une moyenne de sept buts par rencontre. Pour ce qui est du Titan, il a subi la défaite lors de ses deux matchs préparatoires face aux Wildcats de Moncton par des pointages combinés de 12 à 2.