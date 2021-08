Les coureurs et coureuses ont rendez-vous dans la Péninsule acadienne ce week-end alors qu’aura lieu dimanche le plus grand rassemblement de course en sentier de l’année en Atlantique, promettent les organisateurs de la journée Course Caraquet.

Le coup de départ pour les athlètes les plus aguerris, soit les participants et participantes du parcours de 50 kilomètres, sera donné à 5h, tôt dimanche matin. Les participants auront 10h pour terminer la course.

Des courses de 100 mètres, 1 kilomètre, 5 kilomètres, 10 kilomètres et 25 kilomètres sont aussi à l’horaire un peu plus tard en matinée.

Toutes les épreuves ont lieu au Club plein air de Caraquet sur une boucle de 5 kilomètres dans un sentier étroit, avec des virages serrés ainsi que des petites montées et descentes. Une course de 5 kilomètres destinée aux familles sera tenue dans un sentier plus large avec une surface plane.

En 2019, près de 300 personnes ont participé aux différentes épreuves tenues dans les sentiers du Club plein air de Caraquet. Shelley Doucet, de Quispamsis, a terminé le parcours de 50 km en 4h37m38s, alors que son principal concurrent, Jean-Marc Doiron, a complété l’événement avec un chrono de 4h48m30s.

Les gens ont jusqu’au 3 septembre à minuit pour s’inscrire à www.coursenb.ca, mais les organisateurs n’accepteront aucune inscription sur place. Les courses ont lieu le dimanche 5 septembre.