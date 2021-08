Paralympiques: une médaille d’argent pour la Néo-Brunswickoise Danielle Dorris

La Néo-Brunswickoise Danielle Dorris a remporté une médaille d’argent au 100 mètres dos S7, lundi, offrant à l’équipe canadienne de natation un cinquième podium aux Jeux paralympiques.

À ses deuxièmes Jeux à seulement 18 ans, Dorris avait raté de peu un podium, vendredi, lorsqu’elle a terminé à cinq centièmes de seconde de la troisième position au 200 mètres quatre nages.

«Cela semble très surréaliste», a confié Dorris, qui avait pris le 15e rang au 100 dos S8 à Rio 2016.

La nageuse de Moncton a rapidement pris l’avance grâce à un solide départ sous l’eau et elle était première au virage en 38,22, tout juste devant l’Américaine Mallory Weggemann (38,84).

Weggermann est revenue de l’arrière dans la dernière longueur pour remporter la course en une minute 21,27 secondes. Dorris a signé sa meilleure performance personnelle en 1:21,91, devançant l’Américaine Julia Gaffney, détentrice du record du monde.

«Mon plan était vraiment d’utiliser ma force, qui est vraiment mon départ et la portion sous l’eau, ainsi que dans le virage», a poursuivi Dorris, qui s’entraine au Club de natation Bleu et Or de sa ville natale.e, même s’il avait été invaincu jusqu’à son affrontement avec Zheng.