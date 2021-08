Le Titan alignera 20 joueurs des Maritimes cet hiver

Un Tchèque, un Letton, un Québécois et 20 gars des Maritimes. Voilà le tableau pour le moins intriguant que nous ont concocté Mario Durocher, Sylvain Couturier et les autres décideurs du Titan d’Acadie-Bathurst pour entamer la saison 2021-2022.

C’est la première fois dans l’histoire de l’organisation que l’on retrouve aussi peu de Québécois dans l’alignement. Hendrix Lapierre, obtenu à gros prix des Saguenéens de Chicoutimi cet été, sera donc fin seul pour entamer la campagne.

L’ancienne marque était de quatre et remonte à la dernière campagne. Mathieu Desgagnés, Félix-Antoine Marcotty, Julien Bourget, qui fait justement partie du troc impliquant Lapierre, et Dylan Champagne, échangé à la mi-saison, étaient les seuls représentants de la Belle province.

«C’est seulement une coïncidence si il y a si peu de Québécois, révèle Sylvain Couturier. Au cours des dernières années, les Maritimes ont produit plusieurs bons joueurs. Mais l’année prochaine, si jamais le meilleur joueur disponible au repêchage à chaque fois que c’est notre tour de parler est un Québécois, ce sera le gars que nous allons réclamer.»

Même duo de gardiens

Le Titan a procédé à son dernier retranchement lundi matin en soumettant le gardien Kevyn Brassard au ballottage. Le robuste Cole Young a lui aussi subi le même sort.

C’est donc dire que le duo de gardiens sera le même que lors de la dernière campagne avec Jan Bednar et Chad Arsenault. Les deux portiers ont 19 ans.

En défensive, aucune surprise avec le retour de six vétérans, soit Jaxon Bellamy, Cole Larkin, Zach Biggar, Marc-André Gaudet, Lane Hinkley et Harijs Brants. À noter que ce dernier n’a toutefois pas endossé l’uniforme en raison de la pandémie qui empêchait son arrivée à Bathurst. Et comme prévu, c’est la recrue Carter Ansems, un géant de 6 pieds 7 pouces, qui a hérité du poste de septième arrière.

À l’offensive, outre Lapierre, les vétérans Bennett MacArthur, Logan Chisholm, Ben Allison, David Doucet, Riley Kidney, Jacob Melanson, Cole Huckins et Dylan Andrews sont de retour. Ajoutez à cela le joueur de 20 ans Liam Kidney, acquis des Eagles du Cap-Breton. Les recrues Cameron MacLean, Joseph Henneberry, Noah Ryan et Cameron Henderson complètent le noyau d’attaquants.

Acquisition de MacIntyre

On a d’abord cru que Drew MacIntyre, obtenu dimanche des Cataractes de Shawinigan contre une sélection de 5e tour, ferait partie du club, mais non.

«Ç’a été un échange de dernière minute et nous avions déjà pris notre décision quant à la composition de l’équipe», confie Couturier.

En fait, l’organisation avait déjà décidé de garder le joueur de 16 ans Cameron Henderson dans l’entourage du club. Ne soyez toutefois pas surpris si MacIntyre se pointe le nez à Bathurst plus tôt que tard. Il est d’ailleurs déjà prévu qu’il sera rappelé pour disputer quelques matchs préparatoires pendant que certains vétérans prendront part à leur camp professionnel respectif.

«Drew va se rapporter aux Ramblers d’Amherst et nous allons prendre une décision à son sujet pendant les Fêtes. C’est un joueur que nous aimions déjà beaucoup lors de son année de repêchage. C’est un jeune qui possède un bon lancer et un bon physique. Pour tout dire, il possède un bon coffre à outils», mentionne le d.g. du Titan.

«Henderson a été impressionnant au camp. C’est un gros bonhomme qui dérange par son jeu physique. Il a d’ailleurs eu quelques accrochages avec des vétérans pendant les entraînements. Nous croyons qu’il va se développer comme un excellent joueur de troisième trio», mentionne Couturier.

L’autre joueur de 16 qui est parvenu à se tailler une place, Noah Ryan, a eu droit aux éloges du d.g.

«Que nous ayons pu avoir Ryan en troisième ronde est un vol. Nous sommes chanceux. Mais c’était prévu qu’il y aurait des surprises dans ce repêchage en raison de la pandémie qui a rendu le recrutement difficile», affirme Couturier.

En bref… Jaxon Bellamy et Bennett MacArthur quitteront l’équipe dès le 8 septembre pour prendre part au camp des recrues des Coyotes de l’Arizona. Suivront dans l’ordre Ben Allison (Ottawa), le 9, Riley Kidney (Montréal), Cole Larkin (St. Louis) et Zach Biggar (New Jersey), le 12, Cole Huckins (Calgary) et Jan Bednar (Detroit), le 15, Hendrix Lapierre (Washington), le 17, et Jacob Melanson (Seattle), le 18… Outre Drew MacIntyre, Philippe Collette et Matthew McRae ont déjà obtenu l’assurance de disputer quelques matchs préparatoires…Les joueurs quitteront Bathurst pour leur domicile respectif après l’entraînement de mercredi afin d’aller chercher leurs affaires personnelles. Ils seront de retour lundi…Sylvain Couturier n’a aucunement l’intention d’aller chercher un vétéran au ballottage. Il soutient n’y voir rien d’intéressant pour son club… Notons que trois Acadiens ont été soumis au ballottage par d’autres équipes de la LHJMQ. Il s’agit de Yannic Bastarache (Rouyn-Noranda), d’Alexandre David (Halifax) et de Jacob LeBlanc (Charlottetown)…