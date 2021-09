Ultramarathon de 50 km de Caraquet: Sébastien Poirier couronné

La gagnante du premier ultramarathon de 50 km de Caraquet, Shelley Doucet, n’étant pas revenue défendre son titre de 2019, toutes les prédictions étaient permises dimanche pour la journée de courses en sentier au Club plein air de Caraquet, annulée en 2020 en raison de la pandémie.

Les coureurs et coureuses avaient rendez-vous dans la Péninsule acadienne ce week-end au plus grand rassemblement de course en sentier de l’année en Atlantique.

Le coup de départ pour les onze participants et participantes du parcours de 50 km a été donné à 5h, dimanche matin. La course consistait à compléter 10 boucles de 5 km sur un sentier forestier.

L’épreuve d’endurance a été remportée par Sébastien Poirier, de Tracadie. Il a terminé la course en 5h10m21s. Gaétan Chiasson, de Caraquet, a terminé en deuxième position avec un temps de 5h13m25s. Gary Kenny de Tracadie a complété le podium avec un chronomètre de 5h20s48s.

Carole Fournier, d’Edmundston, a été la première femme a complété le parcours. Elle a réussi l’exploit en 6h16m14s. Nicki Rehn, de Calgary, a été la deuxième à traverser la ligne d’arrivée (6h21m53s). Myriam Cormier, de Caraquet, complète le podium avec un temps de 7h51m31s.

En 2019, Shelley Doucet, de Quispamsis, – l’une des coureuses les plus rapides de la province – a terminé la course en 4h37m38s.

D’autres épreuves

Des courses de 100 mètres, 1 km, 5 km, 10 km et 25 km étaient aussi à l’horaire.

Pier-Luc Roy est le grand gagnant de la course de 25 km (2h03m57s). Le coureur de Dieppe a été suivi de Vincent Leclair, de Balmoral, qui a complété le parcours en 2h04m01s et Patrick Lacelle, de Moncton (2h26m18s).

Chez les femmes, Ginette Noël Thériault a été la première à traverser la ligne d’arrivée. L’athlète de Mcleods, dans le Restigouche, a terminé avec un chronomètre de 3h07m14s. Elle a été suivie de près par Kourtney Graham-Rice, de Miramichi (3h08m23s) et Vien Fortin, de Caraquet (3h34m35s).

Rémi Poitras de Moncton (43m30s), Timmy Basque de Shippagan (45m42s) et Jérôme Godin de Caraquet (49m40s) ont composé le top 3 de la course de 10 km.

Sylvie LeBlanc de Bathurst (52m37s), Danyka LeBlanc de Campbellton (58m28s) et Jessica Kenny de Fredericton (59m25s) ont composé le top 3 de la course de 10 km chez les femmes.

L’épreuve de 5 km, la plus populaire, a été remportée par Jérôme Thériault de Paquetville en 19m52s. Mathis Ferron de Pokemouche (23m24s) et Anthony Robichaud (24m33s) ont complété le top 3.

Chez les femmes, Geneviève Godin, de Bertrand, a terminé en première position (25m27s). Hélène Hall, de Saint-Isidore, et Amy Caissie, de Six Roads, ont terminé en 25m39s.

Une journée idéale

Malgré les intempéries qui ont balayé la région la semaine dernière, la météo de dimanche était idéale pour la course, fait savoir Mathieu Fortin, président de Course Caraquet.

«On a été pas mal chanceux, car les jours d’avant, il y a eu de la grosse pluie et des vents violents.»

La météo a quand même eu un léger impact sur l’organisation de l’événement. En raison de la force des vents la veille de la course, les organisateurs de la course n’ont pas pu bien installer un chapiteau au Club plein air pour les bénévoles et les participants.

«Par contre, dimanche, la météo était idéale, il faisait dans les 12 degrés Celsius. Quand tu cours, tu ne veux pas avoir trop chaud, donc c’était parfait.»