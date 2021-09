Le Blizzard continue d’étoffer ses rangs

Steve MacPherson a frappé fort encore une fois. Le directeur général du Blizzard d’Edmundston, qui n’en finit plus d’intégrer des joueurs de premier plan à son équipe, a cette fois-ci mis la main sur l’attaquant de 19 ans Tristan Fortin. Pour l’ancien membre des Saguenéens de Chicoutimi, il n’a eu qu’à marchander des considérations futures.

Fortin a été blanchi en 11 duels avec les Saguenéens.

Au cours des derniers mois, MacPherson a entre autres greffé au Blizzard le gardien de 20 ans Raphaël Audet, qui occupait le poste de numéro 1 chez l’Océanic de Rimouski la saison dernière, et l’attaquant de 20 ans Blake Richardson, un vétéran de plusieurs saisons de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Deux autres attaquants de 20 ans, Tristan Therrien, quatrième meilleur pointeur de la LHM en 2020-2021, et Austin Paul, un marqueur redoutable qui évoluait au cours des dernières saisons en Ontario, ont également été acquis dans les dernières semaines.

Ajoutez à cela l’attaquant de 18 ans Peter Amanatidis, qui évoluait pour les Remparts de Québec la saison dernière.

Steve MacPherson a de plus fait savoir que le jeune joueur de centre de 16 ans Mathieu Pelletier, que les Huskies de Rouyn-Noranda ont sélectionné en troisième ronde (51e) lors du dernier encan de la LHJMQ, était aussi bien dire assuré d’un poste.

Parmi les vétérans de retour, notons les défenseurs de 20 ans Ben Lightbody, Brendan Sibley et Vincent Bujold, ainsi que les jeunes Jesse Chamberlain et Jacob Long, âgés respectivement de 18 et 17 ans.

À l’attaque, le géant de 20 ans Félix Laniel, les joueurs de 19 ans Jérémy Duguay et Mitchell McLeod, ainsi que le jeune de 17 ans Ethan Johnson sont aussi parmi les joueurs de retour.

Invaincus après deux matchs préparatoires, le Blizzard reprend l’action samedi en rendant visite aux Red Wings de Fredericton. Les deux mêmes clubs vont s’affronter dimanche au Centre Jean-Daigle.