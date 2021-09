Aagab: le nouvel espoir de la course à pied

Mohamed Aagab. Retenez bien ce nom parce que vous allez le voir souvent dans nos pages au cours des prochaines années. En seulement quelques courses, le Léonardois d’origine marocaine s’impose déjà comme une véritable menace au record provincial du marathon que détient Réjean Chiasson depuis octobre 2011.

Le coureur de 27 ans – il en aura 28 le 23 décembre – a d’ailleurs l’ambition de battre la marque de 2h17min48 dès son prochain marathon qui pourrait avoir lieu aussi tôt qu’en novembre prochain.

«C’est mon objectif à court terme, s’exclame celui qui habite à Saint-Léonard depuis maintenant près de trois ans.

Mohamed Aagab avoue qu’au départ il est venu au Canada pour vivre une expérience sportive et culturelle de quelques mois. Aujourd’hui, il a désormais la certitude que c’est dans la petite municipalité du Madawaska qu’il veut vieillir.

«J’ai l’intention de prendre part à de plus en plus de courses au Nouveau-Brunswick à compter de l’année prochaine. J’ai par exemple l’intention de participer au Demi-marathon de l’Acadie. Cet hiver, je veux également participer à des épreuves d’athlétisme en salle. Au Maroc, je faisais surtout de l’athlétisme et du triathlon. Ce n’est qu’en arrivant au Canada que j’ai commencé à courir des marathons, des demi-marathons, des courses en sentier et des 10 km», raconte-t-il.

Bref, son premier marathon, il l’a couru en 2018 dans la vieille capitale à Québec. À la surprise de tous, l’inconnu qu’il était l’a emporté en 2h28min29. L’année suivante, Aagab retient encore une fois l’attention en gagnant le ultra-trail de 25 km de Saint-Alban, en banlieue de Québec. Il complète cette course en sentier en 2h30min33. Puis, quelques semaines plus tard, il termine en deuxième place au Marathon de Montréal qu’il complète en un impressionnant temps de 2h19min43.

«Mon objectif pour cette course était de terminer sous la barre des 2h15min. Je crois toujours que c’est possible d’y arriver. Je pense être capable de courir un jour aux environs de 2h12min», confie-t-il.

Mais d’ici à ce qu’il tente de battre le record provincial du marathon, Mohamed Aagab aimerait d’abord réussir un temps sous les 30 minutes le mois prochain (17 octobre) à Toronto, où sera présenté le Championnat canadien de la distance. Il se croit capable d’y arriver puisque sa marque personnelle est de 30min59 réalisée en 2017 au Maroc.

En bref…

Mohamed Aagab pratique également l’athlétisme. Sur piste, ses meilleures performances sont un temps de 32min57s38 au 10 000m réussi en juillet 2019 à Québec, ainsi qu’un chrono de 9min45s15 au 3000m steeple réalisé en mai 2017 à Tours, en France. En salle, il a réussi à Montréal, en janvier 2019, un temps de 9min7s58 dans l’épreuve du 3000m…

Son record personnel au demi-marathon est de 1h6min45 enregistré en 2017 à Agadir, où il a grandi. Il y a deux ans, il a réalisé un chrono de 1h8min9 en remportant le Demi-marathon de Saint-François. Aagab a fait encore mieux au début du mois en y allant d’un temps de 1h7min28 à l’épreuve de 21,1 km lors du week-end du Marathon de Fredericton. Seuls deux Néo-Écossais (Kieran McDonald et Alex Neuffer) ont fait mieux que lui. C’est donc dire qu’un autre record de Réjean Chiasson se retrouve en danger, soit son temps de 1h5min4 enregistré en avril 2012 à Montréal… En fin de semaine dernière, Aagab a remporté le 10 km de Tracadie en 31min40, battant du même coup la marque de 35min38 établie en 2018 par Bryan Thomas…

Avant de s’établir au Canada, Mohamed Aagab a également séjourné un peu de temps en Allemagne, en France et en Espagne, où il a également pris part à des événements sportifs…