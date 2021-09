Les Castors misent sur la qualité des vétérans

Les Castors de l’école Sainte-Anne de Fredericton ont impressionné bien des gens à l’automne de 2019 en atteignant la finale provinciale AA de football scolaire à leur deuxième année d’opération. Si l’objectif est encore une fois de prendre part aux séries éliminatoires, l’entraîneur-chef Steve Drisdelle ignore si son équipe sera en mesure de répéter l’exploit d’il y a deux ans.

Même s’ils disposent de 12 joueurs de 12e année, les Castors estiment être néanmoins une équipe en transition. Pas question, en tout cas, de parler d’une reconstruction.

«Nous avons perdu plusieurs bons joueurs depuis la pandémie, mais le plan est quand même de se qualifier pour les séries. Si nous demeurons en bonne santé, nous devrions y arriver. Nous sommes une petite école de 300 étudiants qui doit batailler contre des polyvalentes de 1000 à 1200 élèves. C’est donc un grand défi chaque année et nous sommes chanceux d’avoir autant de bons athlètes qui n’ont pas peur de travailler pour s’améliorer», affirme Drisdelle, qui dispose de 32 joueurs cette saison.

Une chose est sûre, le Bleu et Jaune a bien entamé sa saison 2021 en triomphant 27 à 22 des Highlanders de Bernice McNaughton, vendredi dernier.

Mayalou Kwanza a ouvert la marque de façon spectaculaire en retournant un botté sur une distance de 85 verges. Les porteurs de ballon Henry Mason, Zachary Thériault et Noah Goodjie ont réussi les autres touchés des Castors.

«Notre principale force cette année est la qualité de nos joueurs de 12e année. Nos points vont principalement venir de notre jeu au sol. Nous avons trois bons porteurs de ballon. Cela dit, notre receveur de passe Jonah Lockhart devrait parvenir à tirer son épingle du jeu lui aussi», confie l’entraîneur Drisdelle.

Ces joueurs de 12e année dont fait mention Steve Drisdelle sont les receveurs de passe Jonah Lockhart et Stéphane Soh, le porteur de ballon Henry Mason, de même que les joueurs de ligne offensive et défensive Nico Seamans, Samuel Williams et Samuel Craft.

«Ce sont tous des gars qui étaient déjà là en 2019 et qui sont en train de montrer le chemin aux plus jeunes», mentionne Drisdelle.

Les Castors disputeront leur prochaine rencontre vendredi en visitant les Saints de St. Malachy’s au parc des Jeux du Canada à 19h. «Ça devrait être un match serré, note Drisdelle. Les deux équipes se ressemblent pas mal.»

En bref…

Six joueurs des Castors de l’édition 2019 évolueront dans les niveaux collégial ou universitaire cet automne. Il s’agit des frères Caleb et Samuel Tremblay avec les Élans du Cégep Garneau, Caden Coghlan et Alexandre Paulin avec les Filons du Cégep de Thetford Mines, ainsi que Mathieu Mossman et Jonathan Desrosiers avec les Mounties de l’Université de Mount Allison. Le nombre aurait pu être six, mais Ayden Rotteau a finalement décidé de ne pas se rapporter aux Gaulois du Cégep de La Pocatière. Cela dit, Donnie Sharpe et Samuel Shephard porteront les couleurs des Red Bombers dans le Circuit de l’Atlantique, une ligue qui permet aux joueurs civils de jouer avec les universitaires et les collégiaux…

Henry Mason, Stéphane Soh et Jonah Lockhart ont joué pour l’équipe provinciale des moins de 18 ans cet été. Du côté des moins de 16 ans, on retrouvait le jeune Josh Deschênes, un joueur de ligne défensive qui a tout pour devenir une grande vedette chez les Castors…

Les Castors de l’école Sainte-Anne pourraient accueillir une première fille dans leur alignement dès la saison prochaine. Il s’agit de Eva Seamans, actuellement étudiante de huitième année. Eva est la jeune sœur de Nico…