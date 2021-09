Les Olympiens ont faim d’un autre championnat

Les Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton ont beau avoir été couronnés en 2019, ce qui en font toujours les champions en titre de football scolaire AA, et avoir dû se contenter d’une courte saison de flag football l’an dernier en raison de la pandémie, ils visent encore une fois le championnat cet automne.

Pour tout dire, la saison annulée par la COVID-19 a permis aux Olympiens d’éviter une saison de transition.

«Nous avons quand même perdu 21 gars de 12e année après notre championnat d’il y a deux ans, révèle le nouveau coentraîneur-chef des Olympiens, Alex Mercier, poste qu’il partage avec Marcel Doiron.

«Nous visons le championnat grâce à un bon groupe de vétérans, dit-il. Notre principale force sera notre ligne défensive avec des gars comme Kailan Harrison, Alexandre Athens-Léger et le jeune Lienzo Nimat. Ils ont tous les trois fait partie des équipes provinciales cet été. Harrison et Athens-Léger chez les moins de 18 ans et Nimat chez les moins de 16 ans. Nimat n’est qu’un 10e année et c’est clair qu’il va devenir une étoile pour notre équipe.»

L’offensive des Olympiens, elle, sera menée par le quart-arrière Jérémy Hayes. Le porteur de ballon Mathieu Thébeau, ainsi que les receveurs de passe Luc St-Coeur et Jonathan Thériault, auront aussi leur mot à dire. Hayes et Thériault ont eux aussi fait partie du programme provincial des moins de 18 ans.

«Jérémy apporte beaucoup d’expérience, indique Mercier. C’est un atout pour notre équipe. C’est le général de notre offensive.»

Les autres membres du noyau sont le joueur de ligne offensive et défensive Ezechias Mpunge, le secondeur de ligne Miguel Ouellet et le demi défensif Luc Melanson.

Vendredi dernier, les Olympiens ont démarré leur saison en triomphant 9 à 6 devant les Trojans de Harrison Trimble.

«Nous aurions pu faire mieux, particulièrement en attaque, mentionne Alex Mercier. En même temps, ça fait déjà longtemps que je suis impliqué dans cette ligue et chaque année, l’offensive met plus de temps que la défensive à se mettre en branle.»

Les Olympiens profiteront par ailleurs d’une fin de semaine de congé avant de reprendre l’action le 24 septembre en accueillant les Highlanders de Bernice MacNaughton au parc Rocky Stone.

En bref…

Kailan Harrison, Jérémy Hayes, Jonathan Thériault et Ezechias Mpunge sont les capitaines des Olympiens pour la saison 2021…

Les Olympiens disposent d’un impressionnant alignement de 47 joueurs…

Avec les départs de Jonathan Diodati et Serge Bourque, l’équipe d’entraîneurs des Olympiens est composée majoritairement d’anciens joueurs de l’équipe. En fait, le coentraîneur-chef Marcel Doiron est le seul parmi les neuf entraîneurs du club qui n’a jamais endossé l’uniforme orange et bleu.

«Moi, ça fait déjà 13 ans que je suis dans le programme. J’ai joué quatre saisons de 2009 à 2012. J’ai rejoint l’équipe d’entraîneurs en 2013. Nous sommes une véritable famille chez les Olympiens», révèle Alex Mercier. Les ex-joueurs et désormais entraîneurs adjoints de l’équipe sont Justin Boisvert, Denis Doiron, Gabriel Gagné, Jonathan Mpunge, Samuel LeBlanc, Mathieu LeBlanc et Samy Mpunge. Chantal Bujold s’occupe pour sa part de la gérance du club…

Les Olympiens ont connu une saison parfaite en 2019 avec une fiche de huit victoires et aucune défaite en saison régulière. Ils ont ensuite balayé tous les matchs éliminatoires culminant sur leur gain de 35 à 14 contre les Castors de l’école Sainte-Anne en finale…