LHSAC: le passeport vaccinal sera sans doute exigé

Comme le président Charles Albert est toujours dans l’attente d’informations de Hockey Nouveau-Brunswick, la réunion prévue dimanche a été repoussée d’une semaine. Et à moins d’avis contraire, la direction du Circuit senior Acadie-Chaleur et les représentants des cinq équipes se parleront finalement virtuellement.

«J’attends des nouvelles de Hockey NB concernant la pandémie, révèle le président Albert. C’est pourquoi nous avons repoussé la réunion d’une semaine. Elle va finalement avoir lieu dimanche prochain.»

Les informations attendues concernent évidemment le passeport vaccinal et le retour du masque dans les endroits publics. Charles Albert ne croit cependant pas que la saison 2021-2022 soit menacée.

«Avec les dernières annonces du gouvernement, les équipes devront vraisemblablement s’assurer que les gens qui entrent dans l’aréna pour voir les matchs devront avoir reçu les deux vaccins et avoir avec eux leur passeport vaccinal. Et ça inclut aussi les joueurs et les entraîneurs», confie le président.

Rien n’indique, du moins pour l’instant, que le nombre de spectateurs sera limité. Il s’agit là d’un point important puisque c’est la principale raison pour laquelle la dernière saison a été annulée.

«J’ai lu que le masque sera obligatoire, mais il n’y a rien concernant le nombre de spectateurs. Cela dit, il n’est pas impossible que le début de la saison soit retardé un peu afin de permettre aux équipes de mieux se préparer.»

Charles Albert a par ailleurs fait savoir qu’un groupe de Miramichi, qui envisageait de prendre la relève des Ice Dogs de Néguac, a finalement décidé de ne pas aller de l’avant avec le projet. Le groupe n’a pas été en mesure de former un comité pour s’occuper des activités quotidiennes de l’équipe.

La Ligue Acadie-Chaleur opérera donc à cinq équipes: les Alpines de Tracadie, les Mooseheads de Chaleur, les Maraudeurs de Dalhousie, les Acadiens de Caraquet et les Marchands de Shippagan-les-Îles.

Il a également été permis d’apprendre qu’un calendrier de 24 parties sera probablement adopté, ce qui voudrait dire que les équipes s’affronteront à six reprises chacune.

Enfin, mentionnons que les équipes auront droit cette année à six joueurs de 33 ans ou plus en uniforme.