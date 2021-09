Sean O’Connor prend la barre du Moose

Même si le départ précipité de Charles LeBlanc à la barre de l’équipe a causé un certain émoi la semaine dernière, le directeur général du Moose du Nord Hollis Chamberlain n’était pas sans savoir que la solution se trouvait déjà à l’interne. C’est ainsi que Sean O’Connor a été promu entraîneur-chef et Francis Rochon comme entraîneur associé. Brandon Parsons, de son côté, demeure dans ses fonctions d’entraîneur adjoint.

Charles LeBlanc a dû démissionner de son poste avec le Moose afin de succéder à Sandy McCarthy au poste d’entraîneur des Tigres de Campbellton dans la Ligue junior des Maritimes. McCarthy a dû quitter le club pour des raisons médicales. Rappelons que LeBlanc occupait déjà les fonctions de directeur général avec l’équipe du Restigouche.

«C’est sûr que ce n’est pas plaisant d’apprendre aussi près du début de la saison que tu perds ton entraîneur-chef. Mais nous sommes chanceux d’avoir des adjoints compétents, affirme Hollis Chamberlain. Sean sera l’entraîneur-chef, mais ce sera en fait un travail d’équipe entre lui, Francis et Brandon. Mario Larouche est également de retour comme entraîneur des gardiens.»

Le Moose a également profité du Jamboree, tenu ce week-end à Moncton, pour compléter son alignement à une exception près.

Un attaquant de 15 ans, retranché récemment d’une autre formation de la Ligue des moins de 18 ans du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, pourrait ainsi se joindre à l’équipe dès cette semaine.

«Nous allons avoir une équipe très jeune qui devrait intéresser les recruteurs du junior majeur, révèle Chamberlain. Nous allons avoir 11 joueurs nés en 2006 dans l’équipe, peut-être 12. Nous avions déjà gardé plusieurs jeunes de 15 ans il y a quelques années, dont Marc-André Gaudet, mais le groupe de cette année possède selon moi une plus grande intelligence de jeu. Nos jeunes ne sont pas très gros, mais ils compensent par leur travail et leur intelligence. Ça se voit rapidement sur la glace. Tu n’as pas besoin de leur répéter souvent pour qu’ils comprennent un enseignement.»

Le plus bel espoir de l’équipe est cependant le gardien Niko Boudreau au sujet duquel Chamberlain n’hésite pas à dire qu’il s’agit du plus beau talent depuis Jake Allen au Nouveau-Brunswick à cette position.

«Certaines personnes ne sont peut-être pas d’accord, mais Niko se comporte exactement comme le faisait Jake Allen au même âge. Il possède les mêmes habiletés et la même attitude. La seule différence, c’est qu’il manque deux pouces à Niko. Mais il est encore jeune», mentionne Chamberlain.

Parmi les autres joueurs de 15 ans à surveiller, notons l’autre portier du Moose Anthony Savoie, de même que les avants Izach Poirier, Anthony Gaudet et Logan Mallaley. Gaudet est le jeune frère de Marc-André Gaudet du Titan d’Acadie-Bathurst.

Parmi les vétérans qui devraient retenir l’attention, il y a évidemment l’arrière Ryan Hackett, que les Wildcats de Moncton ont repêché en 10e ronde (173e) en juin dernier.

«Ryan sera notre grand leader en défensive avec Martin Duguay. Mais pour dire vrai, nous allons avoir un bon top-4 avec aussi Simon Duguay et Marco LeBlanc, qui est le jeune frère de Patrick LeBlanc des Islanders de Charlottetown. À l’attaque, un gars comme Marc-André Boudreau devrait aussi nous aider pas mal», estime le d.g. du Moose.

Les autres membres de l’équipe sont les arrières Yanic Hachey et Carter Astle, ainsi que les attaquants Zander Best, Noah Breau, Liam Chiasson, Rayne Scott, DonHeaven Veilleux et Jacob Chiasson.

Le Moose amorce sa saison 2021-2022 samedi soir en rendant visite au Wild de Kensington. Dimanche après-midi, ils seront au Sports Complexe Willie O’Ree de Fredericton pour y affronter les Caps.

«Saint-Jean, Moncton et Charlottetown devraient être les trois grosses équipes de la ligue, indique Hollis Chamberlain. Pour le reste, ça devrait se jouer entre nous, Fredericton et Kensington. Notre objectif, ou du moins notre souhait, est de nous améliorer en cours de saison afin que les équipes craignent de nous affronter en séries.»