Du divan aux haltères: le parcours improbable d’une mère monoparentale

Il y a cinq ans, Érica Savoie ne pratiquait aucune activité physique. Pour tout dire, elle ne faisait même pas un peu de marche. Rien. Puis, sur un coup de tête, elle décide de se rendre au Palestra Gym pour voir s’il y a moyen d’éliminer la vingtaine de livres en trop qu’elle traîne des suites de sa dernière grossesse.

En un rien de temps, tel un conte de Charles Perrault, le vilain petit canard s’est transformé en Arnold Schwarzenegger au féminin. Depuis samedi, la petite costaude de 5 pieds 2 pouces de Tracadie est désormais reconnue dans le milieu du culturisme comme une professionnelle.

Professionnelle, Érica Savoie l’est devenue en remportant l’épreuve de qualification professionnelle des Championnats canadiens présentés à Toronto. Tout un exploit pour une femme qui n’avait pas fait de sport depuis son passage à l’école Le Tremplin au sein de l’équipe de volleyball.

«Je voulais perdre quelques livres et j’ai eu l’idée d’aller au gymnase. C’était en octobre 2016», raconte-t-elle.

«La première fois, je dépareillais autant qu’un orignal dans une salle de quilles», lance-t-elle en riant.

«Heureusement, les propriétaires du gymnase m’ont bien montré comment me servir des appareils. Et aussitôt que j’ai vu mon corps changé, la piqûre est venue. Les changements ont été rapides. En deux mois, je voyais déjà des résultats», dit-elle.

C’est en avril 2019 qu’Érica Savoie a pris part à sa première compétition à l’occasion des Championnats de l’Atlantique qui ont lieu à Moncton. Elle s’inscrit dans trois catégories qu’elle remporte toutes, soit dans les classes Figure Novice, Figure Short et Overall Figure. Elle commence alors à rêver d’aller le plus loin possible dans cette discipline qu’elle maîtrise de mieux en mieux.

C’était bien sûr sans compter la pandémie qui la privera d’un lieu d’entraînement pendant six bons mois en 2020. Heureusement, aussitôt que le Palestra Gym a pu reprendre ses activités, elle redoublera d’ardeur pour retrouver sa condition physique. Le but était de reprendre sérieusement la compétition en 2021.

«Ça n’a pas pris de temps, mentionne-t-elle. J’ai travaillé fort. Mon entraîneur Sébastien Bertin m’a été d’une grande aide. Il a joué un rôle important, tant dans les conseils d’entraînement que dans l’aspect mental. Il était là pour me guider. J’avais aussi la chance d’être bien entourée au gymnase et à la maison.»

En juillet dernier, elle triomphe dans les catégories Maîtres 35 ans et plus et Open A. Elle obtient du même coup son laissez-passer pour les Championnats canadiens de Toronto. Elle y gagne non seulement la catégorie des Maîtres 35 ans et plus, mais obtient aussi son statut de professionnelle en remportant la classe Overall Procard.

Étrangement, elle confie ne pas avoir ressenti de nervosité en se présentant sur la scène devant les juges.

«Je ne sais pas pourquoi, mais je n’étais pas nerveuse du tout. Je ne suis jamais nerveuse sur scène. Je pense que faire beaucoup de visualisation m’aide beaucoup à garder mon calme», affirme la culturiste de 36 ans.

Elle ignorait toutefois qu’elle en sortirait avec tous les honneurs.

«Dans mon entourage, ils étaient plusieurs à me dire que j’allais gagner. J’y crois moi aussi d’ailleurs, mais en même temps j’avais un petit doute. Je ne savais pas à quoi allait ressembler la compétition. C’était quand même la première fois que je participais à une compétition nationale», souligne-t-elle.

Que lui réserve l’avenir?

Elle n’en sait encore rien, si ce n’est qu’elle ne prévoit pas faire ses débuts professionnels avant 2022. Il est toutefois possible qu’elle accepte d’aller se produire dans des compétitions amateurs en Atlantique comme culturiste invitée.

«Je vais profiter des prochains mois pour tenter d’améliorer quelques trucs, révèle cette mère monoparentale avec deux enfants (Maude et Kristopher) qui est préposée dans un foyer de soins. Je n’en ai pas encore discuté avec mon entraîneur, mais j’aimerais améliorer mon positionnement et aussi faire en sorte que les muscles de mes épaules soient mieux dessinés. Sinon, il y a aussi d’autres petits détails à améliorer comme mes abdominaux et mes jambes, entre autres.»

«Mon rêve à plus long terme serait de prendre part à Miss Olympia. Mais pour y arriver, il faut d’abord faire ses classes et obtenir sa qualification. Je ne me fixe pas d’objectifs en termes de temps. Je veux juste continuer de travailler avec Sébastien et voir où tout ça va me mener. C’est quand même incroyable le chemin que j’ai fait en cinq ans. Jamais je n’aurais cru que je serais rendue ici quand je suis entrée pour la première fois dans le gymnase en octobre 2016», confie Érica Savoie.

Elle a également eu l’occasion de faire récemment ses débuts comme comédienne dans le vidéoclip d’Au bout de mon silence de Sandra Le Couteur. Dans le clip mis en scène par Chris LeBlanc et qui doit sortir la semaine prochaine, Érica Savoie y interprète une pêcheuse qui attrape une sirène devenue femme et avec qui elle devient amie. Le clip a été tourné à Val-Comeau, Miscou et Pointe-Alexandre.