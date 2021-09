Titan: rien ne presse pour les 20 ans

Le retour des vétérans Bennett MacArthur et Jaxon Bellamy du camp des recrues des Coyotes de Phoenix signifie-t-il que le dossier des joueurs de 20 ans va devenir une priorité chez le Titan d’Acadie-Bathurst? À écouter Sylvain Couturier, il n’y a rien rien ne presse.

Bien que les places du capitaine Logan Chisholm ainsi que de MacArthur et Bellamy soient assurées, Couturier soutient que l’organisation n’a toujours pas décidé ce qui adviendra de l’attaquant Liam Kidney, le joueur qui occupe pour l’instant le quatrième siège. Il semble même déjà acquis qu’aucune décision ne sera prise avant octobre.

«Nous regardons ça au jour le jour, dit-il. Comme je l’ai déjà dit, Liam est conscient de la situation. Il sait que nous avons fait son acquisition en raison du risque de perdre un joueur dans un camp pro. En fait, ce n’est pas vraiment un dossier prioritaire pour nous. La priorité en ce moment, c’est de trouver une façon de composer avec les nouvelles restrictions imposées en raison de la COVID-19.»

Il y a aussi la situation des gardiens qui pose problème puisqu’il n’y a présentement qu’un seul gardien à Bathurst, soit le vétéran Chad Arsenault. Comme Jan Bednar est toujours au camp des Red Wings de Détroit, le Titan n’a toujours pas décidé s’il va rappeler le jeune Jack Howatt des Knights de Charlottetown, ou encore le joueur affilié Mathias Savoie des Red Wings de Fredericton.

Notons que le Titan doit disputer ses deux derniers matchs préparatoires en sol québécois, vendredi (Rimouski) et dimanche (Bonaventure) contre l’Océanic. Le problème c’est que les Red Wings sont à Grand-Sault vendredi, alors que les Knights entament leur saison régulière samedi soir face aux Flyers de Moncton.

Un seul joueur a été rappelé pour l’instant pour compenser les absences de Cole Huckins (Calgary), Jacob Melanson (Seattle) et Hendrix Lapierre (Washington), toujours à leur camp professionnel respectif. Il s’agit du jeune attaquant de 17 ans Cael MacDonald. Cela dit, il n’est pas encore garanti qu’il fera partie du voyage de la fin de semaine, bien que les chances soient bonnes. Et si jamais c’est le cas, le Titan affrontera donc l’Océanic avec 11 attaquants et sept défenseurs.

En bref…

Les droits de Liam Kidney dans la Ligue de hockey junior des Maritimes appartiennent aux Wildcats de Valley qui en ont fait leur choix de première ronde en 2018, le sixième au total de l’encan. Kidney a été obtenu en août dernier des Eagles du Cap-Breton en retour d’un choix de cinquième tour en 2023…

Outre MacArthur et Bellamy, Riley Kidney (Montréal), Cole Larkin (St-Louis), Ben Allison (Ottawa) et Zach Biggar (New Jersey) sont également de retour à Bathurst après leur camp professionnel…

Mathias Savoie, un ancien portier des Flyers de Moncton, a disputé une partie avec les Sea Dogs de Saint-Jean en 2018-2019. Le hockeyeur de Memramcook a d’ailleurs été repêché par les Sea Dogs en quatrième ronde (62e au total) lors de l’encan de 2018. Libéré par ces derniers, Savoie a obtenu une invitation au camp du Titan en tant qu’agent libre…

La fiche du Titan après six parties préparatoires est de trois victoires et trois revers. Jacob Melanson domine la colonne des pointeurs jusqu’ici avec six points, dont deux buts, en trois rencontres. Noah Ryan est la meilleure recrue avec une récolte de quatre points (1-3) en six duels…

Devant les buts, Chad Arsenault est le seul à présenter un taux d’arrêt supérieur à ,900. Le Prince-Édouardien montre un taux d’efficacité de ,939 et une moyenne de buts alloués de 2,01 en trois parties…