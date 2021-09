Louis Melanson sera à nouveau immortalisé à Moncton

Louis Melanson fait partie de la nouvelle cuvée appelée à faire son entrée au Mur de la renommée sportive de Moncton. Il rejoint du même coup un groupe sélect d’Acadiens immortalisés à au moins deux reprises dans la plus grande municipalité néo-brunswickoise avec, entre autres, Amédée Cormier, Clarence Bastarache, Oscar Gaudet, Phil Doiron et Charles Bourgeois.

Melanson, qui avait intronisé en 2011 avec les autres membres de l’équipe de hockey masculin des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, édition 1989-1990, est cette fois-ci célébré pour son travail comme entraîneur de golf.

La cuvée 2021 comprend aussi Gilles Barrieau (courses sous harnais), Jeremy Adam Steeves (football), Lawrence Forbes (curling), Les Harrison (curling), Gerard McLaughlin (journaliste), Brian Rice (bâtisseur) et Jeff Jones (bâtisseur).

«C’est une belle surprise, affirme Melanson. Il y a tellement de bons athlètes et de grands bâtisseurs qui ont déjà été intronisés. Ç’a beau être cette fois-ci un honneur individuel, je le ressens de la même façon qu’avec l’équipe des Aigles Bleus. Je suis tout aussi content. Cela dit, le golf est ce que j’aime faire. C’est ma passion.»

«Je me trouve jeune pour être immortel à 52 ans. Il me semble que ça devrait aller à des gens plus âgés. En même temps, ce nouvel hommage me dit que mon travail a été remarqué. J’ai bûché dur lors des 24 dernières années pour faire avancer le golf auprès des jeunes. Je n’ai pas arrêté de travailler», révèle celui qui est présentement à Toronto pour donner des conférences auprès d’entraîneurs ontariens de la PGA Tour.

«Il reste encore tellement à faire, dit-il. Mon rêve ultime c’est de voir un jour l’un de mes élèves dans la PGA ou la LPGA. Et même si les chiffres ne cessent de progresser, je veux voir encore plus de jeunes pratiquer le golf. Plus le bassin de joueurs sera nombreux, meilleures seront nos chances de trouver des athlètes d’exception.»

La cérémonie aura lieu le 23 octobre au Théâtre Capitol.

«Ma famille sera présente à la cérémonie, dont mon père Robert (Bobby). Malheureusement, ma mère Germaine n’y sera pas. Elle est décédée il y a cinq ans et ça va être difficile de vivre ça sans elle. Elle m’a toujours soutenu», raconte-t-il.

«Le golf m’a permis de vivre plusieurs belles aventures. Ça m’a beaucoup fait voyager. J’ai par exemple été deux fois en Australie et deux autres fois en Europe. J’ai également travaillé partout en Amérique du Nord. J’ai également été le caddie de Marc Bourgeois dans un tournoi de la PGA, où je me suis même retrouvé juste à côté de joueurs comme Phil Mickelson et Vijay Singh.

À noter que Louis Melanson fait également partie du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick en compagnie de ses coéquipiers des Aigles Bleus (1989-1990) depuis 2018.