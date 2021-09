Marlène Boissonnault rêve d’une ligue professionnelle

Si elle avait le pouvoir de changer les choses dans le hockey féminin, Marlène Boissonnault se donnerait pour mission de multiplier les occasions offertes aux filles afin qu’elles puissent, comme c’est le cas pour les garçons, avoir un accès plus facile vers la réalisation de leurs rêves.

L’Acadienne de Dundee n’en démord pas, ça n’a rien à voir avec le talent si les meilleures hockeyeuses de la planète n’ont toujours pas droit à une ligue professionnelle digne de ce nom.

La gardienne de 24 ans croit que si on leur en donne l’occasion, et ça inclut une meilleure présence dans les médias (télévision, radio, journaux, etc.), les femmes sauront convaincre le public d’adopter le hockey féminin.

«Les médias peuvent avoir une grande influence à ce niveau. Ça prend plus de gens qui croient au produit», dit-elle. Si j’avais le pouvoir pour le faire, je ferais en sorte que les femmes aient plus de chances pour démontrer leur talent.»

«Tout ce qu’on demande c’est de pouvoir jouer professionnellement sans être obligé d’avoir un autre emploi pour subvenir à nos besoins. Nous voulons être traitées comme les gars.»

À ce sujet, elle cite les embauches de quelques femmes au sein d’équipes de la LNH à des postes importants comme des exemples d’occasions qui aident à faire avancer la cause.

On a qu’à penser à Hayley Wickenheiser et Danielle Goyette, respectivement directrice senior et directrice du recrutement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto, ou encore Cammi Granato comme recruteuse chez le Kraken de Seattle. Il y a également Julie Chu qui a pris part au camp des recrues du Lightning de Tampa Bay à titre d’entraîneuse adjointe.

«Le talent des femmes est de plus en plus apprécié et j’appelle ça de l’évolution. Nous sommes en train d’assister à la naissance de quelque chose. Je crois sincèrement que le jour n’est pas loin où il y aura une femme derrière le banc d’une équipe de la Ligue nationale», mentionne-t-elle.

Marlène Boissonnault nous revient tout juste d’un séjour de 24 jours en Russie, où elle a eu l’occasion de goûter à la vie d’une professionnelle au sein du KRS Vanke Rays de Shenzhen, un club de la Ligue de hockey féminin de la Russie (WHL). Le circuit compte sur 10 équipes, dont le KRS Vanke Rays, les championnes en titre, qui évoluent en temps normal en Chine mais qui en raison de la pandémie se sont momentanément établies à Moscou.

Elle a non seulement adoré son expérience, mais a surtout pu voir de ses yeux à quoi pourrait ressembler son quotidien si elle avait accès à une ligue professionnelle en Amérique du Nord.

«Ç’a été une belle expérience et le calibre de jeu est bon, confie-t-elle. C’est du hockey professionnel. Il y avait des filles des équipes nationales de la Russie, de la Suède, de la Chine, de la Finlande et d’autres pays. Nous avons gagné nos quatre matchs et j’en ai disputé trois de ceux-ci. Nous avons gagné la médaille d’or.»

Si elle n’écarte pas la possibilité de retourner jouer en Russie cet hiver, elle veut toutefois concentrer ses efforts sur l’équipe de Calgary au sein de l’Association des joueuses professionnelles de hockey (PWHPA).

«Je retourne à ma routine, ce qui veut dire que je vais aussi continuer de m’entraîner avec l’équipe nationale au Centre olympique. Mais mon focus va surtout être avec l’équipe de Calgary pour les tournois de la PWHPA. Nous avons même un tournoi de prévu à Truro, en Nouvelle-Écosse (12 au 14 novembre)», indique-t-elle.

Elle entend également suivre de près le dossier d’une possible nouvelle ligue de hockey féminin. La création du nouveau circuit pourrait être confirmée après les Jeux olympiques de Pékin cet hiver.

«Nous sommes sur la bonne voie, croit-elle. Il s’agit de continuer à travailler fort et développer une bonne fondation. Je n’ai aucun doute que nous aurons bientôt une ligue professionnelle au Canada et aux États-Unis. Ça fait plusieurs mois qu’on nous dit que la ligue va se concrétiser après le boom des Jeux olympiques. On nous dit que plusieurs ressources et forces seront introduites dans cette nouvelle ligue qui devrait débuter à l’automne de 2022.»

En bref…

Marlène Boissonnault a évidemment vécu quelques mésaventures en raison de la barrière de la langue à Moscou, ainsi qu’à Sotchi, où était présenté le tournoi. «L’anglais n’y est pas une langue seconde et on n’y parle que le russe. Nos téléphones étaient donc nécessaires pour aider à la traduction. Heureusement, les Russes sont très sympathiques et ils n’hésitent pas à t’aider. J’ai également eu un peu de temps pour visiter. J’ai vraiment aimé la Place Rouge et la région autour de ce monument. L’architecture est incroyable avec des formes uniques et des couleurs vibrantes», raconte-t-elle…

La Ligue nationale de hockey féminin (NWHL), le seul circuit féminin semi-professionnel en Amérique du Nord, a décidé de changer de nom. La ligue sera désormais appelée la Premier Hockey Federation (PHF). La PHF compte cinq équipes en sol américain, les Beauts de Buffalo, où évolue l’Acadienne Marie-Jo Pelletier, le Pride de Boston, les Whales du Connecticut, les Whitecaps du Minnesota et les Metropolitan Riveters (New York), en plus d’un club au Canada, le Six de Toronto. Les activités du circuit débuteront le 6 novembre…