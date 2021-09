Médaille de bronze et record canadien pour Karine St-Coeur

Décidément, les athlètes acadiennes sont en feu depuis le mois dernier. Après la coureuse Geneviève Lalonde, la nageuse Danielle Dorris, la triathlète Kamylle Frenette, la culturiste Érica Savoie, la patineuse de vitesse Courtney Charlong, la hockeyeuse Marlène Boissonnault et la joueuse de baseball Molly Stright, c’est maintenant au tour de la dynamophile Karine St-Coeur de retenir l’attention.

La jeune Tracadille de 19 ans vient de remporter une médaille de bronze dans la flexion sur jambes (squat) lors des Championnats du monde de dynamophilie présentés à Halmstad, en Suède.

Un exploit pour le moins extraordinaire pour ce petit bout de femme de 4 pieds 11 pouces qui compétitionne dans la division junior chez les -47 kilos. St-Coeur s’est relevée debout avec une charge de 110 kg.

Elle a également impressionné avec une quatrième position dans le cumulatif des trois épreuves avec un total de 305 kg. Les 65 kg soulevés dans l’épreuve du développé couché (bench press) représentent de plus un nouveau record canadien. L’ancienne marque de 62,5 kg appartenait depuis décembre 2015 à l’Albertaine Rhonda Wong. St-Coeur a pris la cinquième position au développé couché, ainsi que le quatrième échelon dans le soulevé de terre (deadlift) avec une charge de 130 kg.

Évidemment, la jeune femme était on ne peut plus fière de son aventure en Suède.

«J’ai un sentiment de devoir accompli, s’est-t-elle exclamée dans une entrevue via Messenger. D’obtenir un record canadien au bench dans une nouvelle catégorie d’âge et une médaille de bronze à ma première compétition internationale c’est quelque chose. D’autant plus que je ne suis arrivée en Suède que 48 heures avant la compétition. J’étais même la plus légère de mon groupe lors de la pesée à 46,36 kg.»

Pour St-Coeur, qui détient encore une multitude de records canadiens dans son ancienne division des moins de 19 ans, cette première incursion sur la scène mondiale n’est qu’un début.

«Mon prochain objectif est de bien manger cet hiver afin de prendre de la masse musculaire pour ultimement, une fois la perte de gras, être mieux bâtie en vue d’une prochaine compétition internationale chez les moins de 47 kg en 2022», confie-t-elle.

Cette compétition dont elle fait mention se veut les Mondiaux qui auront lieu à Guayaquil, dans la République d’Équateur, du 26 août au 4 septembre 2022. Il n’y a toutefois encore rien d’assuré, bien que sa médaille de bronze devrait la rendre encore plus attirante aux yeux d’éventuels commanditaires.

«Tout va dépendre de ma situation financière à ce moment-là, dit-elle. Pour la Suède, je suis très contente d’avoir pu financer moi-même mon voyage en dépit de son statut d’étudiante. Cela dit, deux compagnies m’ont généreusement aidé. Vintage Textured Walls Systems de Dieppe et Riordon Maple Products de Pokeshaw ont ainsi défrayé les coûts pour mon survêtement de l’équipe nationale et ma carte de membre de la Canadian Powerlifting Union. Je dois également tenir compte que je vais avoir mon examen provincial de massothérapie l’année prochaine.»

«C’est sûr que ça ferait une différence de compter sur la générosité d’autres commandites, mais pour ma prochaine compétition je vais regarder s’il n’y a pas moyen d’avoir accès à une bourse sportive auprès de la province. J’aimerais avoir accès à une bourse grâce à mes accomplissements», mentionne-t-elle.

Plus jeune compétitrice chez les moins de 47 kg, Karine St-Coeur a encore quatre ans pour cimenter davantage son passage chez les moins de 24 ans. Croit-elle avoir une chance un jour de flirter avec les records mondiaux de son groupe d’âge?

«Ça va dépendre de mon style de vie au cours des prochaines années, lance-t-elle en riant. La dynamophilie n’est pas un sport très financé au Canada. En fait, ça reste encore un sport en évolution. Actuellement, à cause de mes études, j’ai tendance à travailler davantage et à dormir moins avant une compétition.

En bref…

L’Italienne Cosmiana Montanaro a été la grande vedette de la division junior chez les moins de 47 kilos avec l’or au soulevé de terre (162,5 kg) et au cumulatif (345,0 kg). La Polonaise Zuzanna Kula, deuxième au cumulatif (337,5 kg), a quant à elle remporté l’épreuve de la flexion sur jambes (122,5 kg), alors que la Russe Svetlana Verigina, troisième au cumulatif (330,0 kg), s’est imposée au développé couché (80,0 kg)…

Karine St-Coeur tentera dans les prochains mois d’établir de nouvelles marques canadiennes chez les moins de 47 kg dans le cumulatif (317,5 kg), la flexion sur jambes (120,0 kg) et le soulevé de terre (140,0 kg). L’Albertaine Rhonda Wong détient les marques des deux premières épreuves depuis décembre 2015, alors que l’Ontarienne Tammy Hua occupe le sommet au soulevé de terre depuis juin 2019…