Le Blizzard en mode destruction

Le Blizzard d’Edmundston ne sait plus comment perdre. Après avoir triomphé dans chacune de ses six parties préparatoires, la troupe d’Emery Olauson a débuté le calendrier régulier sur les chapeaux de roue en démolissant les Timberwolves de Miramichi 9 à 4, jeudi soir, au Centre civique.

Tristan Fortin (4-1) et Tristan Therrien (1-2) ont été particulièrement efficaces avec respectivement quatre et trois points. Blake Richardson, Austin Paul, Dylan Lang et Mitchell McLeod ont été les autres buteurs. Ethan Johnson a amassé trois mentions d’aide.

Dans le camp adverse, Jacob Santerre a réussi deux buts, alors que Jérémie Jacob a récolté deux passes.

Le Blizzard dispose en attendant d’une journée de repos avant d’accueillir les Western Capitals de Summerside, samedi, dans un Centre Jean-Daigle qui devrait faire salle comble.

«Notre offensive sera notre principale force, mais il ne faut pas oublier qu’il reste encore beaucoup de matchs de hockey, affirme Tristan Therrien. Ç’a bien été dans le calendrier préparatoire, mais nous apprenons toujours à jouer ensemble. Et puis contre Miramichi, nous avons quand même donné quatre buts. Il va falloir apprendre à réduire les chances de marquer de l’adversaire. Il faut faire plus attention aux détails» Therrien, comme ses coéquipiers, a par ailleurs très hâte de goûter à l’ambiance qui promet d’être électrique.

«Ça va être super amusant, dit-il. Ce sera aussi un bon test pour nous puisque les Western Capitals seront les hôtes de la coupe Fred Page. Ça devrait être un vrai match des séries.»

Match d’ouverture à Grand-Sault

Même si les matchs préparatoires sont loin d’avoir été concluants, avec 10 joueurs qui ont vécu l’expérience du junior majeur, les Rapides de Grand-Sault seront assurément des clients difficiles pour les autres puissances de la section Nord que sont les Western Capitals, le Blizzard et les Tigres de Campbellton.

Les Rapides, qui entament leur saison locale vendredi soir en accueillant les Western Capitals au Centre E.-&-P.-Sénéchal, misent évidemment beaucoup sur le gardien Gia DiMattia, les arrières Keegan Hunt, Zac Arsenault et Joachim Matulu, ainsi que sur les attaquants Drew Johnston, Yannic Bastarache, Dominic LeBlanc, Kyle Foreman, Tommy Bouchard et Alexis Cournoyer pour accumuler des points au classement.

Les Rapides disputeront un deuxième match à domicile ce dimanche alors que les Caps de Fredericton seront les visiteurs à compter de 15h. Deux autres parties impliquant les équipes du Nouveau-Brunswick sont au programme samedi. Ainsi, les Timberwolves accueillent les Red Wings de Fredericton à 19h, pendant que les Tigres seront les visiteurs à Yarmouth pour y affronter les Mariners à 19h30.